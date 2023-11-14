В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Самые протяженные зимники пройдут по Тобольскому району через Заболотье — в общей сложности это более 380 км.
Подрядчик на обустройство и содержание зимников и ледовых переправ был определен еще в сентябре. Тендер стоимостью 35,7 млн рублей достался компани «Сибирьтранслес». По графику зимники и 8 ледовых переправ должны быть готовы до 22 декабря 2023 года.
|
1.
|от а/д Тобольск-Уват, км 41- Носкинская
|50,0 км
|2.
|от д. Иземеть — до д. Ачиры
|23,5 км
|3.
|д. Иземеть — до д. Ишменева
|13,1 км
|
4.
|д. Ишменева — с. Лайтамак
|23,6 км
|5.
|с. Лайтамак -д. Топкинская
|7,7 км
|6.
|д. Топкинская — д. Топкинбашева
|18,9 км
|
7.
|
д. Топкинбашева —до а/з Н. Тавда — п. Мортка, 154 км
|29,0 км
|8.
|от а/з Топкинская-Топкинбашева до д. Вармахли
|16,2 км
|9.
|от с. Лайтамак до а/д на д. Овсянникова
|39,6 км
|10.
|д. Елань — д. Хмелева
|10,2 км
|11.
|
д. Редькина — д. Нерда
|
13,3 км
|12.
|от а/д «Подъезд к д. Бобова» до д. Чебурга
|11,6 км
|13.
|
д. Чебурга — д. Тахтагул
|14,7 км
|14.
|
Н. Тавда — п. Мортка
|76,5 км
|В границах населенных пунктов
|15.
|
с. Лайтамак
|3,2 км
|16.
|д. Вармахли
|1,2 км
|17.
|д. Топкинбашева
|1,0 км
|18.
|д. Топкинская
|2,0 км
|19.
|д. Янгутум
|1,0 км
|20.
|д. Ачиры
|15,5 км
|21.
|д. Иземеть
|5,1 км
|22.
|д. Ишменева
|4,9 км
|Итого:
|381,8 км
Самая большая ледовая переправа будет обустроена на реке Иртыш в районе ТО Левобережье Тобольска. Конкурсную закупку на 14,8 млн рублей выиграла ИП Сарина Ирина Викторовна.
«Ледовую переправу необходимо устраивать, когда имеется устойчивый ледовый покров, позволяющий начать выполнять работы на льду по усилению его несущей способности для обустройства полосы движения (средняя дата образования ледового покрова — 3 декада декабря)», — сказано в техзадании.
При обустройстве переправы должны быть соблюдены технические характеристики:
В Вагайском районе кроме обычных зимников будут обустроены несколько «плавающих» переправ. Срок их сдачи — декабрь 2023 года. Контракт стоимостью 14,3 млн рублей выиграло «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Согласно документу подрядчик взял на себя обязанности по устройству и обслуживанию зимних дорог в районе сроком на три года.
В этом году в перечень работ вошло обустройство автозимников Тукуз — М.Уват — Вершинская — Осиновская — Одинарская — Веселинская — граница с Омской областью:
В Ярковском районе планируется построить две ледовые переправы. Заявку на поиск подрядчика местная администрация опубликовала 8 ноября. Первоначальная сумма контракта 3,6 млн рублей.
Ледовые переправы в этом муниципалитете пройдут через:
«Устройство ледовых переправ Ярковского района: с момента заключения контракта до 22 декабря 2023 года. Содержание ледовых переправ Ярковского района: с 23 декабря 2023 года по 01 апреля 2024 года», — отмечено в проекте контракта.