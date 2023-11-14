В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?

В Вагайском районе кроме обычных зимников будут обустроены несколько «плавающих» переправ. Срок их сдачи — декабрь 2023 года. Контракт стоимостью 14,3 млн рублей выиграло «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Согласно документу подрядчик взял на себя обязанности по устройству и обслуживанию зимних дорог в районе сроком на три года.