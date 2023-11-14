В Тюмени водитель на жигулях устроил опасный дрифт в центре города. ВИДЕО

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Видео опубликовал телеграм-канал «Тюмень», сопроводив его подписью — «хорошо, что никто не пострадал от такой выходки».
Автор ролика неизвестен. Также непонятно, когда было снято видео. Судя по кадрам, проезжая часть рядом с ТЦ «Калинка» покрыта снегом. Неподалеку от дрифтера работают дорожники.
Ранее стало известно о смертельном ДТП, которое произошло в Тюмени на улице 50 лет Октября. Погибла 60-летняя тюменка. Перебегая в сумерках дорогу в неположенном месте, она попала под колеса иномарки.