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В Тюмени водитель на жигулях устроил опасный дрифт в центре города

В Тюмени водитель на жигулях устроил опасный дрифт в центре города. ВИДЕО

14 ноября 2023, 16:11
Фото: 1MI

В Тюмени водитель на жигулях устроил опасный дрифт в центре города

В Тюмени на перекрестке Республики — Профсоюзная водитель на жигулях с тонировкой и без номеров устроил опасный дрифт.
Видео: телеграм-канал "Тюмень"

Видео опубликовал телеграм-канал «Тюмень», сопроводив его подписью — «хорошо, что никто не пострадал от такой выходки».

Автор ролика неизвестен. Также непонятно, когда было снято видео. Судя по кадрам, проезжая часть рядом с ТЦ «Калинка» покрыта снегом. Неподалеку от дрифтера работают дорожники.

Ранее стало известно о смертельном ДТП, которое произошло в Тюмени на улице 50 лет Октября. Погибла 60-летняя тюменка. Перебегая в сумерках дорогу в неположенном месте, она попала под колеса иномарки.

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