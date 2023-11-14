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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Тюмени появятся органы территориального самоуправления

В Тюмени появятся органы территориального самоуправления

14 ноября 2023, 17:07
Фото: 1MI
В Тюмени состоялся семинар, на котором жителя рассказали о том, как организовать территориальное общественное самоуправление. Такой формат самоуправления дает тюменцам возможность самостоятельно принимать решения в устранении разных проблем.

Органы территориального самоуправления позволяют тюменцам принимать решения в озеленении территории, строительстве игровых площадок, проведение соревнований, праздников, и во многом другом. Помимо заинтересованных граждан в семинаре приняли участие представители Администрации, управляющих компаний, а также депутаты.

Сейчас в Тюмени насчитывается 58 органов самоуправления — это почти половина районов города. На семинаре рассказали о том, как можно увеличить их количество и собственноручно создать инициативную группу. Спикеры также поделились идеями и своим видением улучшения работы.

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Ранее «Наш город» писал о том, что депутат областной думы недоволен тюменскими дорогами. Владимир Сысоев заявил, что в Ишиме дороги чище, чем в Тюмени. Этот факт возмутил депутата: к директору департамента жилищно-коммунального хозяйства возникли вопросы.

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#Общество#Тюмень#Администрация#Депутаты#Управляющие компании#Праздники#Соревнования#Семинар#Дмитрий Балобанов
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