В Тюмени появятся органы территориального самоуправления

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Органы территориального самоуправления позволяют тюменцам принимать решения в озеленении территории, строительстве игровых площадок, проведение соревнований, праздников, и во многом другом. Помимо заинтересованных граждан в семинаре приняли участие представители Администрации, управляющих компаний, а также депутаты.
Сейчас в Тюмени насчитывается 58 органов самоуправления — это почти половина районов города. На семинаре рассказали о том, как можно увеличить их количество и собственноручно создать инициативную группу. Спикеры также поделились идеями и своим видением улучшения работы.
Ранее «Наш город» писал о том, что депутат областной думы недоволен тюменскими дорогами. Владимир Сысоев заявил, что в Ишиме дороги чище, чем в Тюмени. Этот факт возмутил депутата: к директору департамента жилищно-коммунального хозяйства возникли вопросы.