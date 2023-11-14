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В Тюмени открыли формулу эликсира молодости

В Тюмени открыли формулу эликсира молодости

14 ноября 2023, 14:37
Фото: 1MI
Некоммерческий проект «Эликсир молодости» предлагает тюменцам водные закаливающие процедуры — ученые давно доказали, что это отличный способ борьбы со старением. Занятия проходят на базе клуба зимнего плавания и закаливания «Кристалл» под руководством компетентных специалистов.

В конце октября самые старшие любители закаливания стали проходить курспо холодовой адаптации «Эликсир молодости». Программа проекта включает в себя теоретические занятия и сами водно-закаливающие процедуры.

Руководитель клуба Сергей Сидоров и психолог, кандидат наук Татьяна Фишер проводят занятия на базе клуба зимнего плавания и закаливания «Кристалл». Для тюменцев создаются самые благоприятные условия — так зрелые ценители правильного образа жизни могут оздоровить свой организм и приобщиться к правильной технике закаливания.

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В этом году грант получили 29 проектов, реализуемых 26 СОНКО. Их общая сумма составила 13 млн рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские хирурги пересадили сердце ямальцу. Команда врачей из тюменской ОКБ №1 провела операцию по пересадке сердца 41-летнему ямальцу Дмитрию Коневу. Во главе находилась кардиохирург, доцент кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского медицинского университета Лусине Арутюнян. Спустя 3 недели пациент отметил, что чувствует себя лучше.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Сергей Сидоров#Закаливание#Дмитрий Балобанов
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