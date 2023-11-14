В Тюмени открыли формулу эликсира молодости

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В конце октября самые старшие любители закаливания стали проходить курспо холодовой адаптации «Эликсир молодости». Программа проекта включает в себя теоретические занятия и сами водно-закаливающие процедуры.
Руководитель клуба Сергей Сидоров и психолог, кандидат наук Татьяна Фишер проводят занятия на базе клуба зимнего плавания и закаливания «Кристалл». Для тюменцев создаются самые благоприятные условия — так зрелые ценители правильного образа жизни могут оздоровить свой организм и приобщиться к правильной технике закаливания.
В этом году грант получили 29 проектов, реализуемых 26 СОНКО. Их общая сумма составила 13 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские хирурги пересадили сердце ямальцу. Команда врачей из тюменской ОКБ №1 провела операцию по пересадке сердца 41-летнему ямальцу Дмитрию Коневу. Во главе находилась кардиохирург, доцент кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского медицинского университета Лусине Арутюнян. Спустя 3 недели пациент отметил, что чувствует себя лучше.