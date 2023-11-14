В Тюмени открыли формулу эликсира молодости

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские хирурги пересадили сердце ямальцу. Команда врачей из тюменской ОКБ №1 провела операцию по пересадке сердца 41-летнему ямальцу Дмитрию Коневу. Во главе находилась кардиохирург, доцент кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского медицинского университета Лусине Арутюнян. Спустя 3 недели пациент отметил, что чувствует себя лучше.