В Тюмени эвакуировали поликлинику №12 из-за замыкания проводки

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
По информации очевидцев, у корпуса поликлиники стояло 6 машин МЧС — 4 больших и 2 маленьких. К 17:25 на месте происшествия остались два спецавтомобиля.
«Сейчас разъезжаются, внутри работают. Люди, которые стояли на улице, сказали, что в здании резко запахло жженой проводкой. Приёмов сегодня не будет. Всех, кто не смог попасть на прием к врачу, будут записаны на другое время», — пояснил наш инсайдер.
Узнать подробности в поликлинике корреспонденту «Нашего города» не удалось, на звонки там сейчас не отвечают. В региональном МЧС ситуацию также пока не прокомментировали, отметив только, что пострадавших нет.