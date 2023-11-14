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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

В Тюмени эвакуировали поликлинику №12 из-за замыкания проводки

В Тюмени эвакуировали поликлинику №12 из-за замыкания проводки

14 ноября 2023, 12:34
Фото: nashgorod.ru
Сегодня, 14 ноября, примерно в 16:45, к поликлинике №12 на Пермякова, 76/5 подъехали несколько пожарных машин, а из здания в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Как удалось выяснить «Нашему городу», причиной ЧП стало замыкание проводки.
Фото: nashgorod.ru

По информации очевидцев, у корпуса поликлиники стояло 6 машин МЧС — 4 больших и 2 маленьких. К 17:25 на месте происшествия остались два спецавтомобиля.

«Сейчас разъезжаются, внутри работают. Люди, которые стояли на улице, сказали, что в здании резко запахло жженой проводкой. Приёмов сегодня не будет. Всех, кто не смог попасть на прием к врачу, будут записаны на другое время», — пояснил наш инсайдер.

Узнать подробности в поликлинике корреспонденту «Нашего города» не удалось, на звонки там сейчас не отвечают. В региональном МЧС ситуацию также пока не прокомментировали, отметив только, что пострадавших нет.

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