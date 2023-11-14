Тюменскую область во вторник ждут дожди и снег

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
В Тюмени вторник будет пасмурным, днем ожидается небольшой мокрый снег. Утром прогнозируются +3 градуса, а днем и вечером стабильные +4.
В Тобольске также весь день будет пасмурная погода, в утреннее и дневное время пройдет кратковременный мокрый снег. Утром температура воздуха составит +1+3 градуса, днем +4, вечером +3+4.
В Ялуторовске с утра до вечера будет пасмурно, утром и ближе к ночи ожидается небольшой мокрый снег, а днем — кратковременный дождь. В утреннее время прогнозируются +3+4 градуса, в дневное +4, в вечернее +3+4.
В Ишиме тоже весь день будет пасмурно, вечером и ночью пройдут небольшие дожди. Утром ожидаются +3+4 градуса, днем +5, вечером +4+5.