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Тюменскую область во вторник ждут дожди и снег

Тюменскую область во вторник ждут дожди и снег

14 ноября 2023, 02:20
Фото: Midjourney
По Тюменской области сегодня пройдут небольшие дожди со снегом. Ветер юго-западный 6 м/с с порывами до 11 м/с.

В Тюмени вторник будет пасмурным, днем ожидается небольшой мокрый снег. Утром прогнозируются +3 градуса, а днем и вечером стабильные +4.

В Тобольске также весь день будет пасмурная погода, в утреннее и дневное время пройдет кратковременный мокрый снег. Утром температура воздуха составит +1+3 градуса, днем +4, вечером +3+4.

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В Ялуторовске с утра до вечера будет пасмурно, утром и ближе к ночи ожидается небольшой мокрый снег, а днем — кратковременный дождь. В утреннее время прогнозируются +3+4 градуса, в дневное +4, в вечернее +3+4.

В Ишиме тоже весь день будет пасмурно, вечером и ночью пройдут небольшие дожди. Утром ожидаются +3+4 градуса, днем +5, вечером +4+5.

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#Общество#Тюменская область#Синоптики#Погода в Тюмени#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Дожди#Снегопад#Любовь Селезнева
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