Тюменский бизнесмен обвиняется в сокрытии от уплаты налогов 290 млн рублей

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Подробно о ходе следствия рассказали в прокуратуре Тюменской области и региональном управлении СКР.
Так, следователям удалось установить, что обвиняемый, занимая пост директора «Антикор-М» три года подряд — с января 2017 по май 2020 — в бухгалтерской и налоговой отчетности компании отражал фиктивные сведения о взаимоотношениях с контрагентами, которые по факту никаких услуг организации не оказывали.
«В результате незаконных действий размер неуплаченных предприятием в бюджетную систему Российской Федерации налогов на добавленную стоимость и на прибыль превысил 290 млн рублей», — отметили в ведомстве.
Дело на тоболяка уже передано в суд, на его имущество наложен арест.