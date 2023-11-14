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Тюменский бизнесмен обвиняется в сокрытии от уплаты налогов 290 млн рублей

Тюменский бизнесмен обвиняется в сокрытии от уплаты налогов 290 млн рублей

14 ноября 2023, 09:56
Фото: Midjourney
69-летний житель Тобольска обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особом крупном размере. Будучи руководителем фирмы, он, предоставляя фиктивные сведения, не доплатил в госказну 290 млн рублей.

Подробно о ходе следствия рассказали в прокуратуре Тюменской области и региональном управлении СКР.

Так, следователям удалось установить, что обвиняемый, занимая пост директора «Антикор-М» три года подряд — с января 2017 по май 2020 — в бухгалтерской и налоговой отчетности компании отражал фиктивные сведения о взаимоотношениях с контрагентами, которые по факту никаких услуг организации не оказывали.

«В результате незаконных действий размер неуплаченных предприятием в бюджетную систему Российской Федерации налогов на добавленную стоимость и на прибыль превысил 290 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Дело на тоболяка уже передано в суд, на его имущество наложен арест.

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