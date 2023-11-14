Тюменский бизнесмен обвиняется в сокрытии от уплаты налогов 290 млн рублей

Так, следователям удалось установить, что обвиняемый, занимая пост директора «Антикор-М» три года подряд — с января 2017 по май 2020 — в бухгалтерской и налоговой отчетности компании отражал фиктивные сведения о взаимоотношениях с контрагентами, которые по факту никаких услуг организации не оказывали.