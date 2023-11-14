nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Тюменская налоговая добивается банкротства «Ачимнефтегазсервис»

Тюменская налоговая добивается банкротства «Ачимнефтегазсервис»

14 ноября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Сервисная компания «Ачимнефтегазсервис» находится на грани банкротства. Межрайонная инспекция ФНС требует признать компанию банкротом. Сейчас рассмотрение заявление приостановлено.
Сюжет
Суд

Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Тюменской области направила заявление в арбитражный суд. По данным инспекции ФНС, задолженность сервисной компании «Ачимнефтегазсервис» превысила 49,9 миллионов рублей. Налоговая также просит ввести в компании процедуру наблюдения и назначить арбитражного управляющего. В данный момент заявление налоговой не получает движения.

Арбитражный суд обязал налоговиков до 8 декабря предоставить доказательства того, что копия заявления отправлена компании «Ачимнефтегазсервис».

ФНС Тюменской области банкротит фирму, которая работала в нескольких регионах РФ
Узнать подробнее

По итогам 2022 года «Ачимнефтегазсервис» при балансе в 689,2 млн и выручке в 955,8 млн показал чистую прибыль в размере 30 млн рублей.

Чистая прибыль компании в 2022 году составила 30 млн рублей при балансе и выручке в 689,2 млн и 955,8 млн соответственно.

Тюменский бизнесмен требует 69 миллионов рублей с завода курганского депутата
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что военного хирурга лишили звания и свободы из-за махинаций с деньгами. Федора Моисеев организовал мошенническую схему, по которой обворовывал государство. На срок с 12 октября 2020 года по 11 февраля 2023 года он незаконным путем присвоил себе 3 440 511 рублей.

Читайте также:
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство«На 6 лет в фулл хаус»: тюменская ФСБ накрыла покерный притон межрегиональной ОПГ
#Тюмень#Суд#Банкротство#Нефть#Арбитражный суд#Долги#Прибыль#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Этого нельзя допустить!»: запретят ли аборты в Тюменской области?
Сегодня, 07:47
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Сегодня, 07:40
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Сегодня, 05:04
В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?
Сегодня, 09:27
«Будет дорого»: В Тюмени ожидается скачок цен на аренду квартир
Сегодня, 10:02
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Сегодня, 06:04