Тюменская налоговая добивается банкротства «Ачимнефтегазсервис»

Ранее «Наш город» писал о том, что военного хирурга лишили звания и свободы из-за махинаций с деньгами. Федора Моисеев организовал мошенническую схему, по которой обворовывал государство. На срок с 12 октября 2020 года по 11 февраля 2023 года он незаконным путем присвоил себе 3 440 511 рублей.