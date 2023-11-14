Тюменская налоговая добивается банкротства «Ачимнефтегазсервис»

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Межрайонная инспекция ФНС № 14 по Тюменской области направила заявление в арбитражный суд. По данным инспекции ФНС, задолженность сервисной компании «Ачимнефтегазсервис» превысила 49,9 миллионов рублей. Налоговая также просит ввести в компании процедуру наблюдения и назначить арбитражного управляющего. В данный момент заявление налоговой не получает движения.
Арбитражный суд обязал налоговиков до 8 декабря предоставить доказательства того, что копия заявления отправлена компании «Ачимнефтегазсервис».
По итогам 2022 года «Ачимнефтегазсервис» при балансе в 689,2 млн и выручке в 955,8 млн показал чистую прибыль в размере 30 млн рублей.
Чистая прибыль компании в 2022 году составила 30 млн рублей при балансе и выручке в 689,2 млн и 955,8 млн соответственно.
Ранее «Наш город» писал о том, что военного хирурга лишили звания и свободы из-за махинаций с деньгами. Федора Моисеев организовал мошенническую схему, по которой обворовывал государство. На срок с 12 октября 2020 года по 11 февраля 2023 года он незаконным путем присвоил себе 3 440 511 рублей.