Тюменка зарезала своего сожителя и ушла жить к друзьям

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В момент застолье переросло в конфликт: тюменка схватила со стола нож и как минимум трижды ударила им мужчину. Вызывать скорую и полицию она не стала.
Вместо этого, она ушла к своим знакомым, у которых прожила несколько дней. Тело погибшего обнаружила соседка.
В отношении тюменки возбуждено уголовное дело. Следователи просят суд заключить женщину под стражу.
Ранее «Наш Город» рассказывал о конфликте, который закончился для одного из его участников реанимацией. Инцидент произошел в одном из тюменских баров: военнослужащий избил посетителя.