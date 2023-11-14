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Пьяная тюменка смертельно ранила сожителя и ушла на ночлег к знакомым

Тюменка зарезала своего сожителя и ушла жить к друзьям

14 ноября 2023, 08:50
Фото: 1MI

Пьяная тюменка смертельно ранила сожителя и ушла на ночлег к знакомым

Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 ноября в селе Велижаны Тюменской области. 55-летняя женщина распивала алкоголь со своим 42-летним сожителем.

В момент застолье переросло в конфликт: тюменка схватила со стола нож и как минимум трижды ударила им мужчину. Вызывать скорую и полицию она не стала.

Вместо этого, она ушла к своим знакомым, у которых прожила несколько дней. Тело погибшего обнаружила соседка.

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В отношении тюменки возбуждено уголовное дело. Следователи просят суд заключить женщину под стражу.

Ранее «Наш Город» рассказывал о конфликте, который закончился для одного из его участников реанимацией. Инцидент произошел в одном из тюменских баров: военнослужащий избил посетителя.

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