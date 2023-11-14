Тюменка на «Ладе Калина» совершила запрещенный обгон, который заметил дрон. ВИДЕО

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Как отметили в региональной Госавтоинспекции, маневр с выездом на встречку, где обгон запрещен, мог привести тюменку к ДТП и даже гибели. По факту нарушения ПДД автоинспекторы составили протокол.
«Стаж девушки за рулем менее полугода! Суд примет решение — дать ей штраф 5 тысяч рублей или лишить права управления транспортом, чтобы было время обдумать случившееся и принять решение: нарушать или жить дальше», — отметили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.