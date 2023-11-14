nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

18-летнияя тюменка на «Ладе» совершила запрещенный обгон, который заметил дрон

Тюменка на «Ладе Калина» совершила запрещенный обгон, который заметил дрон. ВИДЕО

14 ноября 2023, 13:54
Фото: 1MI

18-летнияя тюменка на «Ладе» совершила запрещенный обгон, который заметил дрон

В Тюменской области дрон выявил опасное нарушение ПДД. Камера квадрокоптера зафиксировала запрещенный обгон «Ладой Калиной», которой управляла 18-летняяжительница деревни Вагайская Омутинского района.
Видео: телеграм-канал ГИБДД Тюменской области

Как отметили в региональной Госавтоинспекции, маневр с выездом на встречку, где обгон запрещен, мог привести тюменку к ДТП и даже гибели. По факту нарушения ПДД автоинспекторы составили протокол.

«Стаж девушки за рулем менее полугода! Суд примет решение — дать ей штраф 5 тысяч рублей или лишить права управления транспортом, чтобы было время обдумать случившееся и принять решение: нарушать или жить дальше», — отметили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
Читайте также:
Проверять водителей на трезвость будут по всей Тюменской областиБеременная девушка пострадала в автоаварии в Тюменской областиТюменцев предупредили об опасностях на «трассе смерти»
#Видео#Ирина Швецова#Нарушение#Нарушение правил#Госавтоинспекция
Подпишитесь
«Этого нельзя допустить!»: запретят ли аборты в Тюменской области?
Сегодня, 07:47
Видно даже со спутника: под Тюменью залили нечистотами землю для многодетных семей
Сегодня, 07:40
Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?
Сегодня, 05:04
В Тюменской области обустроят несколько автозимников: где и когда их откроют?
Сегодня, 09:27
«Будет дорого»: В Тюмени ожидается скачок цен на аренду квартир
Сегодня, 10:02
«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец
Сегодня, 06:04