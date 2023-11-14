Тобольских бизнесменов хотят привлечь к организации праздников

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
На подготовку к новогодним праздникам в Тобольске привлекут представителей бизнеса. По сообщением главы города Максима Афанасьева, некоторые из них уже проявили инициативу и предложили свою помощь в организации праздничных мероприятий.
В этом году повторится благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Кроме того, в городе будут установлены три большие елки, а также «Елка желаний» для инвалидов, сирот и детей из семей военнослужащих.
Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне СВО погиб танкист из Тюменской области. Смертельное ранение он получил 10 октября в ходе выполнения боевого задания. Военному был всего 31 год.