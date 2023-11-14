Тобольских бизнесменов хотят привлечь к организации праздников

Глава Тобольска хочет привлечь бизнесменов к организации досуга в новогодние праздники. В этом году из бюджета города на Новый год выделено столько же средств, сколько и в прошлом году. В этом году в городе установят три большие ёлки, а также благотворительную «Ёлку желаний».

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