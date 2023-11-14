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Тобольских бизнесменов хотят привлечь к организации праздников

Тобольских бизнесменов хотят привлечь к организации праздников

14 ноября 2023, 16:24
Фото: 1MI
Глава Тобольска хочет привлечь бизнесменов к организации досуга в новогодние праздники. В этом году из бюджета города на Новый год выделено столько же средств, сколько и в прошлом году. В этом году в городе установят три большие ёлки, а также благотворительную «Ёлку желаний».
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Бюджет

На подготовку к новогодним праздникам в Тобольске привлекут представителей бизнеса. По сообщением главы города Максима Афанасьева, некоторые из них уже проявили инициативу и предложили свою помощь в организации праздничных мероприятий.

В этом году повторится благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Кроме того, в городе будут установлены три большие елки, а также «Елка желаний» для инвалидов, сирот и детей из семей военнослужащих.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в зоне СВО погиб танкист из Тюменской области. Смертельное ранение он получил 10 октября в ходе выполнения боевого задания. Военному был всего 31 год.

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#Тобольск#Бюджет#Военнослужащие#Благотворительность#Новый год#Инвалиды#Глава города#Сироты#Концерт#Дмитрий Балобанов
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