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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:06

В зоне СВО погиб молодой человек из Тюменской области

«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец

14 ноября 2023, 06:04
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб молодой человек из Тюменской области

Тюменец Юрий Попов погиб при исполнении боевого долга. У мужчины остались жена и дети.

В зоне специальной военной операции погиб уроженец села Коктюль Ялуторовского района Юрий Попов.

«С горечью принимаем известие о гибели героя. Юра был настоящим другом, добрым и веселым человеком. Твои друзья и одноклассники помнят тебя и гордятся! Царствие небесное, пусть земля будет пухом», — пишут в сообществе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск».
Фото: Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск / ВКонтакте

У мужчины остались жена и двое детей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб сапер Алексей Мухин. Тюменец получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

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