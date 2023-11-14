«Тебя помнят, тобой гордятся»: в зоне спецоперации погиб молодой тюменец

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
В зоне специальной военной операции погиб уроженец села Коктюль Ялуторовского района Юрий Попов.
«С горечью принимаем известие о гибели героя. Юра был настоящим другом, добрым и веселым человеком. Твои друзья и одноклассники помнят тебя и гордятся! Царствие небесное, пусть земля будет пухом», — пишут в сообществе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск».
У мужчины остались жена и двое детей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб сапер Алексей Мухин. Тюменец получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.