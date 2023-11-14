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Сразу две тюменки попали в международный «Топ стюардесс 2023»

Сразу две тюменки попали в международный «Топ стюардесс 2023»

14 ноября 2023, 11:15
Фото: Midjourney
Две бортпроводницы из Тюмени вышли в финал международного конкурса «Топ стюардесс — 2023». Жюри оценивало девушек по внешним и профессиональным качествам — у тюменок все это присутствует на высшем уровне.

Одной из самых юных финалисток стала 19-летняя стюардесса авиакомпании «Ямал» Мария Посадских. Бортпроводницей она устроилась практически сразу после окончания школы, отмечает 72.ру.

Фото: Мария Посадских во ВКонтакте

25-летняя Александра Пешева работает в Utair.

Александра ПешеваАлександра Пешева
Александра Пешева
Фото: Топ стюардесс/ВКонтакте
«В состязании за первое место принимают участие девушки из России, Беларуси, Казахстана и ОАЭ. Главная цель конкурса — популяризировать профессию бортпроводника, а также повысить статус авиакомпаний. Финал конкурса пройдет 10 декабря в Москве», — сказано на сайте организаторов.
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#Общество#Ирина Швецова#Конкурсы#Конкурс красоты#Модельный конкурс
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