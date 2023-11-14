Сразу две тюменки попали в международный «Топ стюардесс 2023»

Две бортпроводницы из Тюмени вышли в финал международного конкурса «Топ стюардесс — 2023». Жюри оценивало девушек по внешним и профессиональным качествам — у тюменок все это присутствует на высшем уровне.

Одной из самых юных финалисток стала 19-летняя стюардесса авиакомпании «Ямал» Мария Посадских. Бортпроводницей она устроилась практически сразу после окончания школы, отмечает 72.ру. Фото: Мария Посадских во ВКонтакте 25-летняя Александра Пешева работает в Utair. Александра Пешева Фото: Топ стюардесс/ВКонтакте «В состязании за первое место принимают участие девушки из России, Беларуси, Казахстана и ОАЭ. Главная цель конкурса — популяризировать профессию бортпроводника, а также повысить статус авиакомпаний. Финал конкурса пройдет 10 декабря в Москве», — сказано на сайте организаторов. Читайте также: Стюардесса из Тюмени вышла в финал международного конкурса красоты Умные технологии Росводоканал Тюмень представлены XVI на форуме-выставке ИНФОТЕХ-2023 Многодетная тюменка примет участие в финале конкурсе красоты на Филиппинах