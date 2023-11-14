Сразу две тюменки попали в международный «Топ стюардесс 2023»

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Одной из самых юных финалисток стала 19-летняя стюардесса авиакомпании «Ямал» Мария Посадских. Бортпроводницей она устроилась практически сразу после окончания школы, отмечает 72.ру.
25-летняя Александра Пешева работает в Utair.
«В состязании за первое место принимают участие девушки из России, Беларуси, Казахстана и ОАЭ. Главная цель конкурса — популяризировать профессию бортпроводника, а также повысить статус авиакомпаний. Финал конкурса пройдет 10 декабря в Москве», — сказано на сайте организаторов.