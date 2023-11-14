Школьников приглашает «Открытый университет» ТюмГУ

Время Мероприятие 19.11.2023 Место проведения

10.30 — 11.30 Открытый лекторий «Где учат химии в ТюмГУ и зачем?» 1. Лаборатория органической химии «Химия и красота» 2. Лаборатория аналитической химии «Реактив-шоу» 3. Лаборатория общей химии «Химия и криминалистика» 4. Лаборатория общей химии «Химия в повседневной жизни» Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)

11.30 — 13.00 1. Лаборатория экологических исследований «Химический анализ в экологии» 2. Лаборатория нефтепромысловой химии «Химия и нефть» 3. Лаборатория катализа «Роль катализа в современной химии, эксперимент и цифровизация» Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)

11.00 — 11.40 Лекция «Современный химик: кто он и чем занимается», Алхимова Лариса Евгеньевна (оффлайн, видеотрансляция ВК «Абитуриент ТюмГУ») Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)

11.40 — 12.20 Лекция «Рекомендации для подготовки к ЕГЭ по химии 2024», Турнаева Е.А., член экспертной комиссии ЕГЭ по химии

(оффлайн, видеотрансляция ВК «Абитуриент ТюмГУ») Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)