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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Школьников приглашает «Открытый университет» ТюмГУ

Школьников приглашает «Открытый университет» ТюмГУ

14 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Тюменский государственный университет проводит серию профориентационных мероприятий «Открытый университет» в онлайн и оффлайн форматах для учащихся 8-11 классов.
«Мы спроектировали такой новый формат общения с абитуриентами для развития у школьников интеллектуально-творческих способностей, повышения интереса к науке и эффективной профессиональной ориентации. В рамках проекта специалисты университета проведут образовательные экскурсии, мастер-классы, интенсивы, научно-популярные лекции, квизы и многое другое», — комментирует Алена Дубровская, начальник отдела рекрутинга и приема.

Мероприятия «Открытый университет» естественно-научного профиля состоятся:

  • 19 ноября в 10.30 направление «Химия» (Институт химии, ул. Перекопская, 15-а);
  • 26 ноября в 10.30 направления: «Биология», «Биоинженерия-биоинформатика», «Ландшафтная архитектура» (Институт биологии, ул. Пирогова, 3);
  • 3 декабря в 11.00 направления: «География», «Картография и геоинформатика», «Экология и природопользование», «Туризм» (Институт наук о земле, ул. Осипенко, 2).

Предварительная регистрация участников доступна по ссылке.

Участие бесплатное.

Программа мероприятий направления «Химия»

 

Время Мероприятие 19.11.2023 Место проведения

10.30 — 11.30

Открытый лекторий «Где учат химии в ТюмГУ и зачем?»

1. Лаборатория органической химии «Химия и красота»

2. Лаборатория аналитической химии «Реактив-шоу»

3. Лаборатория общей химии «Химия и криминалистика»

4. Лаборатория общей химии «Химия в повседневной жизни»

Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)
11.30 — 13.00

1. Лаборатория экологических исследований «Химический анализ в экологии»

2. Лаборатория нефтепромысловой химии «Химия и нефть»

3. Лаборатория катализа «Роль катализа в современной химии, эксперимент и цифровизация»

 Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)
11.00 — 11.40 Лекция «Современный химик: кто он и чем занимается», Алхимова Лариса Евгеньевна (оффлайн, видеотрансляция ВК «Абитуриент ТюмГУ») Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)
11.40 — 12.20 Лекция «Рекомендации для подготовки к ЕГЭ по химии 2024», Турнаева Е.А., член экспертной комиссии ЕГЭ по химии
(оффлайн, видеотрансляция ВК «Абитуриент ТюмГУ»)		 Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)
13.00 — 13.40 Хим-квиз  
#Общество#Ирина Швецова
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