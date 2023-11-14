Школьников приглашает «Открытый университет» ТюмГУ

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
«Мы спроектировали такой новый формат общения с абитуриентами для развития у школьников интеллектуально-творческих способностей, повышения интереса к науке и эффективной профессиональной ориентации. В рамках проекта специалисты университета проведут образовательные экскурсии, мастер-классы, интенсивы, научно-популярные лекции, квизы и многое другое», — комментирует Алена Дубровская, начальник отдела рекрутинга и приема.
Мероприятия «Открытый университет» естественно-научного профиля состоятся:
Предварительная регистрация участников доступна по ссылке.
Участие бесплатное.
|Время
|Мероприятие 19.11.2023
|Место проведения
|
10.30 — 11.30
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Открытый лекторий «Где учат химии в ТюмГУ и зачем?»
1. Лаборатория органической химии «Химия и красота»
2. Лаборатория аналитической химии «Реактив-шоу»
3. Лаборатория общей химии «Химия и криминалистика»
4. Лаборатория общей химии «Химия в повседневной жизни»
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Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)
|11.30 — 13.00
|
1. Лаборатория экологических исследований «Химический анализ в экологии»
2. Лаборатория нефтепромысловой химии «Химия и нефть»
3. Лаборатория катализа «Роль катализа в современной химии, эксперимент и цифровизация»
|Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)
|11.00 — 11.40
|Лекция «Современный химик: кто он и чем занимается», Алхимова Лариса Евгеньевна (оффлайн, видеотрансляция ВК «Абитуриент ТюмГУ»)
|Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)
|11.40 — 12.20
|Лекция «Рекомендации для подготовки к ЕГЭ по химии 2024», Турнаева Е.А., член экспертной комиссии ЕГЭ по химии
(оффлайн, видеотрансляция ВК «Абитуриент ТюмГУ»)
|Институт химии (г. Тюмень, ул. Перекопская, 15-а)
|13.00 — 13.40
|Хим-квиз