«Росводоканал Тюмень» переключит водопроводы большого диаметра в центре города

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
При строительства кольцевой транспортной развязки действующие коммунальные сети не соответствовали проектным решениям и были переложены мостостроителями. Они проложили 200 метров трубы из полимерных материалов. Сложные переключения коммуникаций выполняют специалисты «Росводоканал Тюмень».
«Мы опрессовали трубу, проверив ее на прочность, прохлорировали и промыли. После того, как получили положительный анализ из лаборатории начали готовиться к переключению. Сложность предстоящих работ в том, что трубы большого диаметра лежат на разной глубине под углом», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Работы начнутся 15 ноября в 10 утра и запланированы на сутки. Чтобы завершить запланированные мероприятия быстрее, специалисты водоканала заранее изготовили отвод, который под землей соединит две трубы. В сложном переключении будут задействованы четыре опытных бригады и шестеро сварщиков.
Переключение пройдет без ограничения водоснабжения. В часы максимального водоразбора с 19 до 21 часов в многоэтажных домах выше 5-6 этажа возможно кратковременное отсутствие воды, связанное с пониженным давлением в системе водоснабжения. Жители этих домов заранее предупреждены через управляющие компании. Приносим извинения за доставленные неудобства.