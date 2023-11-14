«Росводоканал Тюмень» переключит водопроводы большого диаметра в центре города

Работы начнутся 15 ноября в 10 утра и запланированы на сутки. Чтобы завершить запланированные мероприятия быстрее, специалисты водоканала заранее изготовили отвод, который под землей соединит две трубы. В сложном переключении будут задействованы четыре опытных бригады и шестеро сварщиков.