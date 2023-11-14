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«Росводоканал Тюмень» переключит водопроводы большого диаметра в центре города

«Росводоканал Тюмень» переключит водопроводы большого диаметра в центре города

14 ноября 2023, 09:50
Фото: предоставлено пресс-службой "Росводоканал Тюмень"
15 ноября специалисты тюменского водоканала проведут финальное переключение водопроводов в районе строящейся развязки Мельникайте–Дамбовская. Новый трубопровод диаметром 1000 мм предстоит подключить к действующей сети аналогичного диаметра.

При строительства кольцевой транспортной развязки действующие коммунальные сети не соответствовали проектным решениям и были переложены мостостроителями. Они проложили 200 метров трубы из полимерных материалов. Сложные переключения коммуникаций выполняют специалисты «Росводоканал Тюмень».

«Мы опрессовали трубу, проверив ее на прочность, прохлорировали и промыли. После того, как получили положительный анализ из лаборатории начали готовиться к переключению. Сложность предстоящих работ в том, что трубы большого диаметра лежат на разной глубине под углом», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

Работы начнутся 15 ноября в 10 утра и запланированы на сутки. Чтобы завершить запланированные мероприятия быстрее, специалисты водоканала заранее изготовили отвод, который под землей соединит две трубы. В сложном переключении будут задействованы четыре опытных бригады и шестеро сварщиков.

Переключение пройдет без ограничения водоснабжения. В часы максимального водоразбора с 19 до 21 часов в многоэтажных домах выше 5-6 этажа возможно кратковременное отсутствие воды, связанное с пониженным давлением в системе водоснабжения. Жители этих домов заранее предупреждены через управляющие компании. Приносим извинения за доставленные неудобства.

#Любовь Селезнева
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