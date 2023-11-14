Причины из воздуха: тюменцы устроили парад плохих оценок таксистам

Тюменцы стали все чаще возмущаться работой таксистов, сотрудничающих с «Яндекс. Go». Об этом «Ura.ru» узнал от одного из владельцев таксопарков. Он утверждает, что пользователи специально занижают оценки водителям, чтобы тех заблокировали в агрегаторе.