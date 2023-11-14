Причины из воздуха: тюменцы устроили парад плохих оценок таксистам

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:43
Тюменцы стали все чаще возмущаться работой таксистов, сотрудничающих с «Яндекс. Go». Об этом «Ura.ru» узнал от одного из владельцев таксопарков. Он утверждает, что пользователи специально занижают оценки водителям, чтобы тех заблокировали в агрегаторе.
«Пассажиры жалуются буквально на все: кого-то не устраивает слишком резкий запах освежителя, кого-то — грязные коврики в салоне автомобиля и так далее. А как в машине будет чисто, если на улице дождь и слякоть? Не будет же водитель после каждого клиента мыть авто. Но некоторые этого не понимают и сразу ставят единицу в приложении, а это негативно сказывается на рейтинге водителя. Если плохих оценок будет слишком много — водителя могут отстранить от работы», — рассказывает анонимный собеседник.
Он утверждает, что иногда пассажиры, которые ездят за наличный расчет, выпрашивают у таксистов скидки или просят не брать с них плату за ожидание, а в случае отказа занижают оценки.
Ранее об условиях работы рассказал сам тюменский таксист. «Нашему Городу» он поведал о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться, и о приятных моментах.