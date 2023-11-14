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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Тюменской области ущерб от лесных пожаров за год вырос в два раза

Почти 300 миллионов: в Тюменской области ущерб от лесных пожаров увеличился вдвое

14 ноября 2023, 09:43
Фото: Midjourney

В Тюменской области ущерб от лесных пожаров за год вырос в два раза

В прошлом году и количество лесных пожаров, и нанесенный ими ущерб были меньше. Как утверждает Леонид Остроумов, половина возгораний происходят по вине людей.

Порядка 222 лесных пожаров уничтожили 28.5 тысячи гектаров леса в Тюменской области в этом году. Об этом сообщил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов во время пресс-конференции.

В этом году было на 8 лесных пожаров больше, по сравнению с прошлым, а площадь, по которой прошел огонь, увеличилась на 12 тысяч гектаров. Сумма ущерба, нанесенная пожарами, выросла в два раза: с прошлогодних 164 миллионов рублей до 298 миллионов в этом году.

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Остроумов также подчеркнул, что в половине лесных пожаров виноваты люди, в четверти — грозы. Для тушения возгораний ежегодно привлекаются тяжелая техника, люди и авиация.

Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюменской области выделят 186 миллионов рублей на тушение лесных пожаров. Таким образом российское правительство собирается снизить нагрузку на региональный бюджет.

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#Общество#Лес#Тюменская область#Тюменцы#Пожар#Пожары#Пожарные#Берегите лес#Любовь Селезнева
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