Почти 300 миллионов: в Тюменской области ущерб от лесных пожаров увеличился вдвое

В этом году было на 8 лесных пожаров больше, по сравнению с прошлым, а площадь, по которой прошел огонь, увеличилась на 12 тысяч гектаров. Сумма ущерба, нанесенная пожарами, выросла в два раза: с прошлогодних 164 миллионов рублей до 298 миллионов в этом году.