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Власти Тюмени показали, как украсят город к новогодним праздникам

От белочек до оленей: тюменцам показали, как будет выглядеть город на Новый год

14 ноября 2023, 07:55
Фото: 1MI

Власти Тюмени показали, как украсят город к новогодним праздникам

Городская администрация опубликовала презентацию, в которой собраны все концепты новогоднего убранства города. В этом году можно будет увидеть все символы праздника: елки, игрушки, олени и многое другое.

Администрация Тюмени показала местным жителям концепцию того, как будет выглядеть город на новогодних праздниках. Альбом с картинками опубликован на сайте администрации.

«Ваша задача — изучить „гардероб“ праздничного города и выбрать те локации, где точно стоит побывать в украшенные дни. Раскроем секрет: появились новинки среди предметов нарядной „одежды“ Тюмени», — пишет администрация.

Судя по снимкам, город будет украшен различными световыми фигурами в виде деревьев, белок, оленей и снеговиков, улица Ямская будет сиять яркими вывесками, в скверах поставят елки, а возле Тюменского театра кукол появится композиция «Золушка и карета с лошадьми».

Фото: Администрация Тюмени
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Из новинок тюменцы увидят подарки возле администрации, инсталляцию из елочных игрушек около правительства и селфи-зону на набережной.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени к Новому году елки подорожают на 20-40%. В минувшем году елки привозили из Пермского края, по городу были открыты более десяти точек продаж.

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#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Тюменцы#Праздники#Праздник#Новый год#Украшения#Любовь Селезнева
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