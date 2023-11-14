От белочек до оленей: тюменцам показали, как будет выглядеть город на Новый год

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Администрация Тюмени показала местным жителям концепцию того, как будет выглядеть город на новогодних праздниках. Альбом с картинками опубликован на сайте администрации.
«Ваша задача — изучить „гардероб“ праздничного города и выбрать те локации, где точно стоит побывать в украшенные дни. Раскроем секрет: появились новинки среди предметов нарядной „одежды“ Тюмени», — пишет администрация.
Судя по снимкам, город будет украшен различными световыми фигурами в виде деревьев, белок, оленей и снеговиков, улица Ямская будет сиять яркими вывесками, в скверах поставят елки, а возле Тюменского театра кукол появится композиция «Золушка и карета с лошадьми».
Из новинок тюменцы увидят подарки возле администрации, инсталляцию из елочных игрушек около правительства и селфи-зону на набережной.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени к Новому году елки подорожают на 20-40%. В минувшем году елки привозили из Пермского края, по городу были открыты более десяти точек продаж.