Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:16
Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, был размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В документе указано, что начиная со второй половины 2024 года средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Тюменской области он составит 9,6%.
В Москве средний индекс составит 11%, в Московской области — 10,7%, в Омской области — 14%, а в Чукотском автономном округе — 4,9%.
Ранее тюменцы рассказывали, хватает ли им пенсии на жизнь. В России продолжают работать после выхода на заслуженный отдых только 20% пожилых людей. По словам главы Минфина, пенсионеры не идут работать по нескольким причинам.