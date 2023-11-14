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В Тюменской области подорожают коммунальные услуги

Новые тарифы на «коммуналку»: сколько тюменцы будут платить в 2024 году?

14 ноября 2023, 05:04
Фото: 1MI

В Тюменской области подорожают коммунальные услуги

Суммы в квитанциях снова вырастут. На сколько — будет зависеть от каждого региона.

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что начиная со второй половины 2024 года средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Тюменской области он составит 9,6%.

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В Москве средний индекс составит 11%, в Московской области — 10,7%, в Омской области — 14%, а в Чукотском автономном округе — 4,9%.

Ранее тюменцы рассказывали, хватает ли им пенсии на жизнь. В России продолжают работать после выхода на заслуженный отдых только 20% пожилых людей. По словам главы Минфина, пенсионеры не идут работать по нескольким причинам.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Тюменцы#Тарифы#Коммунальные услуги#Тариф#Коммунальные тарифы#Платеж#Стоимость#Любовь Селезнева
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