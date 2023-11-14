Новикомбанк обнародовал отчетность по итогам трех кварталов 2023 года

В течение отчетного периода объем розничного кредитного портфеля банка дорос до 22,68 миллиарда рублей. Такой подъем был вызван, по большей части, ипотечным кредитованием. Также стоит отметить, что банк постоянно запускает в реализацию новые депозитные продукты. О высоких показателях такой деятельности сообщают внешние эксперты. Например, в этом году АКРА повысило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне A+(RU). Помимо этого, НКР и «Эксперт РА» отметили возросшие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ в соответствии со стабильным прогнозом.