Новикомбанк обнародовал отчетность по итогам трех кварталов 2023 года

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Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 06:59
Как сообщает newstracker.ru, активы Новикомбанка к началу октября этого года составили 823,8 миллиарда рублей. Большая доля из ресурсной базы банка приходится на накопления физлиц. Объем остатков на счетах потребителей с начала года увеличился до 737 миллиардов рублей. Такие успехи позволяют считать Новикомбанк одним из наиболее стабильных и надежных банков в России.
Постоянное финансовое обеспечение крупного российского производства входит в число приоритетов работы Новикомбанка. Во-первых, банк предоставляет кредитование, а во-вторых — способствует выполнению инициативы по обновлению и перестройке производственных мощностей, созданию инновационных технологий, организации серийного производства такой продукции.
Новикомбанк активно использует доступные инструменты господдержки.
В текущем году банк, как и ранее, направляет ресурсы на воплощение своих инициатив по финансовому обеспечению производственных комплексов.
Капитал Новикомбанка за первые три квартала этого года поднялся выше отметки в 90 миллиардов рублей. Банк функционирует в соответствии с нормативами ЦБ РФ относительно достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности.
«В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении импортозамещения и достижения технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Системный подход к принятию решений и грамотный риск-менеджмент позволили организации успешно адаптироваться к текущей экономической ситуации, демонстрировать стабильный результат и успешно выполнять задачи по бесперебойному финансированию промышленности», — сообщила о последних достижениях кредитной организации председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.
В течение отчетного периода объем розничного кредитного портфеля банка дорос до 22,68 миллиарда рублей. Такой подъем был вызван, по большей части, ипотечным кредитованием. Также стоит отметить, что банк постоянно запускает в реализацию новые депозитные продукты. О высоких показателях такой деятельности сообщают внешние эксперты. Например, в этом году АКРА повысило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне A+(RU). Помимо этого, НКР и «Эксперт РА» отметили возросшие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ в соответствии со стабильным прогнозом.
В июле 2023 года на общем собрании акционеров банка решено было выплатить дивиденды за прошлый год в объеме 4,9 миллиарда рублей. Дивиденды удалось выплатить в том же месяце.