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Тюменская ФСБ задержала организаторов покерного притона

«На 6 лет в фулл хаус»: тюменская ФСБ накрыла покерный притон межрегиональной ОПГ

14 ноября 2023, 09:45
Фото: 1MI
Тюменская ФСБ задержала организаторов покерного притона

Тюменская ФСБ задержала организаторов покерного притона

В задержании организаторов азартных игр участвовали сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с РУФСБ России по Свердловской области.
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Суд

По версии следствия, участники ОПГ, желая подзаработать, арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры «Покер». Однако об этом стало известно и силовикам, а потому одна из игр закончилась задержанием прямо за игровым столом.

«Злоумышленники в определенный период времени осуществили проведение азартной игры, где и были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Видео: РУФСБ России по Тюменской области

Сейчас СУ СК России по Тюменской области в отношении подозреваемых возбуждены и расследуется уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация проведение азартных игр.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В Тюмени накажут владельцев игровых автоматов
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