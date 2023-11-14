«На 6 лет в фулл хаус»: тюменская ФСБ накрыла покерный притон межрегиональной ОПГ

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:45
По версии следствия, участники ОПГ, желая подзаработать, арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры «Покер». Однако об этом стало известно и силовикам, а потому одна из игр закончилась задержанием прямо за игровым столом.
«Злоумышленники в определенный период времени осуществили проведение азартной игры, где и были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
Сейчас СУ СК России по Тюменской области в отношении подозреваемых возбуждены и расследуется уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация проведение азартных игр.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени трое мужчин получили условные сроки за проведение азартных игр.