«На 6 лет в фулл хаус»: тюменская ФСБ накрыла покерный притон межрегиональной ОПГ

По версии следствия, участники ОПГ, желая подзаработать, арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры «Покер». Однако об этом стало известно и силовикам, а потому одна из игр закончилась задержанием прямо за игровым столом.