Между школой и смертью: тюменские подростки играют на тонком льду

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Не все подростки идут после школы домой: некоторым хочется приключений. Герои видео, опубликованного Телеграм-каналом «Тюмень онлайн», их все-таки нашли.
Очевидец заснял, как школьники ходят по очевидно тонкому льду: местами он не застыл до конца. Но шанс провалиться не пугает детей, ведь они так веселятся, а более безопасных вариантов отдыха им придумать не удалось.
Возможно, эти подростки последовали примеру своих сверстников. Ранее «Наш Город» рассказывал о других школьниках-экстремалах, которые также выбрали местом для игр тонкий лед. Если бы они провалились, шансов на спасение у них бы не было.