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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Тюмени подростки выходят на лед и рискуют жизнью

Между школой и смертью: тюменские подростки играют на тонком льду

14 ноября 2023, 08:18
Фото: 1MI

В Тюмени подростки выходят на лед и рискуют жизнью

Про некоторых подростков можно сказать: «лучше бы в компьютер играл». По крайней мере, это безопаснее, чем выход на незастывший лед.
Сюжет
Дети

Не все подростки идут после школы домой: некоторым хочется приключений. Герои видео, опубликованного Телеграм-каналом «Тюмень онлайн», их все-таки нашли.

Очевидец заснял, как школьники ходят по очевидно тонкому льду: местами он не застыл до конца. Но шанс провалиться не пугает детей, ведь они так веселятся, а более безопасных вариантов отдыха им придумать не удалось.

Видео: Тюмень онлайн / Телеграм

Возможно, эти подростки последовали примеру своих сверстников. Ранее «Наш Город» рассказывал о других школьниках-экстремалах, которые также выбрали местом для игр тонкий лед. Если бы они провалились, шансов на спасение у них бы не было.

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