Итоги дня в Тюмени: поле в нечистотах, рост цен на ЖКУ, клиенты мстят таксистам

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Жители деревни Большие Акияры Тюменского района пожаловались «Нашему город» на несознательных ассенизаторов, которые незаконно сливают отходы. Нечистоты они сбрасывают на участок в квартале «Семейный», который выделили под ИЖС для многодетных семей.
Но как оказалось, проблема загрязнения экологии волнует только местных жителей. Чиновникам не хватает фактов.
«У нас в чате есть представитель Червишевского МО. Сказала, что разберется. Потом сказала, что для заявления в Недропользование недостаточно фактов. Нужно запечатлеть сам слив», — пояснила одна из жительниц Акияр.
Тем временем, озеро с нечистотами уже стало заметно со спутника.
На обустройство автозимников и ледовых переправ в этом году в Тюменской области будет потрачено порядка 70 млн рублей. Средства выделены четырем муниципалитетам: Вагайскому, Ярковскому и Тобольскому району, а также Тобольску.
Большую часть зимников и ледовых переправ планируется запустить к середине декабря. Самые протяженные из них пройдут по Заболотью — более 380 км. А самая большая ледовая переправа будет обустроена на реке Иртыш в районе ТО Левобережье Тобольска.
Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в 2024 году. Тарифы на ЖКУ вырастут во всех регионах страны, но размер индексации у каждого будет свой — в Тюменской области он составит 9,6%.
Жители Тюмени устроили террор таксистам. Так считает владелец одного из таксопарка. По его мнению, клиенты сервисов «Яндекс. Go» специально занижают оценки водителям, чтобы тех заблокировали в агрегаторе.
«Пассажиры жалуются буквально на все: кого-то не устраивает слишком резкий запах освежителя, кого-то — грязные коврики в салоне автомобиля и так далее. А как в машине будет чисто, если на улице дождь и слякоть? Не будет же водитель после каждого клиента мыть авто. Но некоторые этого не понимают и сразу ставят единицу в приложении, а это негативно сказывается на рейтинге водителя. Если плохих оценок будет слишком много — водителя могут отстранить от работы», — возмущается бизнесмен.
Сотрудники ФСБ Тюменской и Свердловской областей провели совместную операцию по задержанию организаторов покерного клуба. В составе ОПГ были жители обоих регионов.
«Злоумышленники в определенный период времени осуществили проведение азартной игры, где и были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России», — пояснили в тюменском главке ведомства.