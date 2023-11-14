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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:16

Итоги дня в Тюмени: поле в нечистотах, рост цен на ЖКУ, клиенты мстят таксистам

Итоги дня в Тюмени: поле в нечистотах, рост цен на ЖКУ, клиенты мстят таксистам

14 ноября 2023, 15:14
Фото: 1MI
Дайджест событий за 14 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Под Тюменью поле под застройку для многодетных семей залили нечистотами

Жители деревни Большие Акияры Тюменского района пожаловались «Нашему город» на несознательных ассенизаторов, которые незаконно сливают отходы. Нечистоты они сбрасывают на участок в квартале «Семейный», который выделили под ИЖС для многодетных семей.

Но как оказалось, проблема загрязнения экологии волнует только местных жителей. Чиновникам не хватает фактов.

«У нас в чате есть представитель Червишевского МО. Сказала, что разберется. Потом сказала, что для заявления в Недропользование недостаточно фактов. Нужно запечатлеть сам слив», — пояснила одна из жительниц Акияр.

Тем временем, озеро с нечистотами уже стало заметно со спутника.

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В Тюменской области готовятся к сезону зимников и ледовых переправ

На обустройство автозимников и ледовых переправ в этом году в Тюменской области будет потрачено порядка 70 млн рублей. Средства выделены четырем муниципалитетам: Вагайскому, Ярковскому и Тобольскому району, а также Тобольску.

Большую часть зимников и ледовых переправ планируется запустить к середине декабря. Самые протяженные из них пройдут по Заболотью — более 380 км. А самая большая ледовая переправа будет обустроена на реке Иртыш в районе ТО Левобережье Тобольска.

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В Тюменской области коммуналка вырастет почти на 10 процентов

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в 2024 году. Тарифы на ЖКУ вырастут во всех регионах страны, но размер индексации у каждого будет свой — в Тюменской области он составит 9,6%.

Тюменцы массово снижают рейтинг местным таксистам Яндекса

Жители Тюмени устроили террор таксистам. Так считает владелец одного из таксопарка. По его мнению, клиенты сервисов «Яндекс. Go» специально занижают оценки водителям, чтобы тех заблокировали в агрегаторе.

«Пассажиры жалуются буквально на все: кого-то не устраивает слишком резкий запах освежителя, кого-то — грязные коврики в салоне автомобиля и так далее. А как в машине будет чисто, если на улице дождь и слякоть? Не будет же водитель после каждого клиента мыть авто. Но некоторые этого не понимают и сразу ставят единицу в приложении, а это негативно сказывается на рейтинге водителя. Если плохих оценок будет слишком много — водителя могут отстранить от работы», — возмущается бизнесмен.
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В Тюмени ФСБ накрыла покерный притон межрегиональной ОПГ

Сотрудники ФСБ Тюменской и Свердловской областей провели совместную операцию по задержанию организаторов покерного клуба. В составе ОПГ были жители обоих регионов.

«Злоумышленники в определенный период времени осуществили проведение азартной игры, где и были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России», — пояснили в тюменском главке ведомства.
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