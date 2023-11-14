Экс-депутат из Тобольска задолжал налоговикам 290 млн руб

В рамках проводимого расследования на имущество организации и обвиняемого наложен арест. По версии следствия, обвиняемый, будучи директором ООО «Антикор-М», в период с января 2017 года по май 2020 года организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали. Фирма обвиняемого 69-летнего тоболяка задолжала 290 млн рублей в бюджетную систему Российской Федерации.