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Экс-депутат из Тобольска задолжал налоговикам 290 млн руб

Экс-депутат из Тобольска задолжал налоговикам 290 млн руб

14 ноября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Бывший тобольский депутат, ранее наехавший на полицейского, попал под новое уголовное дело. Его компания «Антикор-М» задолжала 290 млн рублей налогов. с 2017 по 2020 год бывший депутат Сергей Вакарин и занимал в компании пост директора.
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Арест

В рамках проводимого расследования на имущество организации и обвиняемого наложен арест. По версии следствия, обвиняемый, будучи директором ООО «Антикор-М», в период с января 2017 года по май 2020 года организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали. Фирма обвиняемого 69-летнего тоболяка задолжала 290 млн рублей в бюджетную систему Российской Федерации.

В 2021 году экс-депутат уже проходил по уголовному делу его автомобиль Mercedes-Benz AMG G63 наехал на инспектора ГИБДД. Инспектор получил травмы, но сейчас с ним всё хорошо. Сам же Вакарин заявлял, что за рулем сидел его сын.

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Ранее «Наш город» писал о том, что пьяный тюменец покалечил сотрудника ГИБДД. Сотрудник ГИБДД отстранил нарушителя от управления автомобилем, но тот, желая избежать ответственности, дал по газам, зажав при этом руку инспектора в двери транспорта и протащив мужчину по дороге. Представитель власти отделался ушибами и ссадинами.

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#Общество#ГИБДД#Уголовное дело#Травмы#Тобольск#Арест#Контрагенты#Дмитрий Балобанов
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