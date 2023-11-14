Экс-депутат из Тобольска задолжал налоговикам 290 млн руб

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В рамках проводимого расследования на имущество организации и обвиняемого наложен арест. По версии следствия, обвиняемый, будучи директором ООО «Антикор-М», в период с января 2017 года по май 2020 года организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали. Фирма обвиняемого 69-летнего тоболяка задолжала 290 млн рублей в бюджетную систему Российской Федерации.
В 2021 году экс-депутат уже проходил по уголовному делу его автомобиль Mercedes-Benz AMG G63 наехал на инспектора ГИБДД. Инспектор получил травмы, но сейчас с ним всё хорошо. Сам же Вакарин заявлял, что за рулем сидел его сын.
Ранее «Наш город» писал о том, что пьяный тюменец покалечил сотрудника ГИБДД. Сотрудник ГИБДД отстранил нарушителя от управления автомобилем, но тот, желая избежать ответственности, дал по газам, зажав при этом руку инспектора в двери транспорта и протащив мужчину по дороге. Представитель власти отделался ушибами и ссадинами.