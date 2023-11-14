Доля отечественных продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» — более 90%

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 08:59
Руководство авиакомпании заявило, что в сложившейся экономической ситуации будет и дальше отдавать предпочтение отечественным продуктам напиткам — таким образом «Аэрофлот» поддерживает курс России на импортозамещение, пишут novostivolgograda.ru.
Отмечается, что в бортовом меню большая часть позиций полностью состоит из российских продуктов. Прежде всего это хлебобулочные изделия, молоко, соусы и блюда из мяса, птицы. По мясу, рыбе и морепродуктам доля российских товаров — лишь немногим ниже 100%.
Если говорить о сырах, то здесь показатель варьирует в пределах 85 — 100%, по винам — около 70%. Сейчас пассажирам предлагаются изготовленные на Кубани вина.
Напомним, «Аэрофлот» остаётся крупнейшей авиакомпанией РФ, ему принадлежат также авиаперевозчики «Победа» и «Россия». В прошлом году компания перевезла более 40 млн пассажиров. «Аэрофлот» стал крупнейшим заказчиков новых отечественных самолётов. До 2030 года запланирована покупка более 300 авиалайнеров.