Доля отечественных продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» — более 90%

Отмечается, что в бортовом меню большая часть позиций полностью состоит из российских продуктов. Прежде всего это хлебобулочные изделия, молоко, соусы и блюда из мяса, птицы. По мясу, рыбе и морепродуктам доля российских товаров — лишь немногим ниже 100%.