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Доля отечественных продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» — более 90%

Доля отечественных продуктов и напитков на рейсах «Аэрофлота» — более 90%

14 ноября 2023, 08:59
Фото: ПАО "Аэрофлот".
«Аэрофлот» увеличивает долю отечественных продуктов питания на своих рейсах. В 2021 году доля российских продуктов составляла примерно 60%, в 2023-м показатель достиг и даже превысил 90%.

Руководство авиакомпании заявило, что в сложившейся экономической ситуации будет и дальше отдавать предпочтение отечественным продуктам напиткам — таким образом «Аэрофлот» поддерживает курс России на импортозамещение, пишут novostivolgograda.ru.

Отмечается, что в бортовом меню большая часть позиций полностью состоит из российских продуктов. Прежде всего это хлебобулочные изделия, молоко, соусы и блюда из мяса, птицы. По мясу, рыбе и морепродуктам доля российских товаров — лишь немногим ниже 100%.

Если говорить о сырах, то здесь показатель варьирует в пределах 85 — 100%, по винам — около 70%. Сейчас пассажирам предлагаются изготовленные на Кубани вина.

Напомним, «Аэрофлот» остаётся крупнейшей авиакомпанией РФ, ему принадлежат также авиаперевозчики «Победа» и «Россия». В прошлом году компания перевезла более 40 млн пассажиров. «Аэрофлот» стал крупнейшим заказчиков новых отечественных самолётов. До 2030 года запланирована покупка более 300 авиалайнеров.

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