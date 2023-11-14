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Денис Буцаев рассказал о формировании шорт-листов «Зеленой премии»

Денис Буцаев рассказал о формировании шорт-листов «Зеленой премии»

14 ноября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Компания «Российский экологический оператор» обнародовала шорт-листы экологических проектов «Зеленой премии». Из общего числа заявок, которых поступило больше 3,8 тысячи, жюри отобрало лучшие экологические проекты.

Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что проекты, поступившие из всех регионов Российской Федерации для участия в конкурсе, направлены на сохранение окружающей среды, формирование новой модели поведения у населения и представителей бизнес-сообщества, а также на развитие отрасли обращения с отходами и создание в РФ экономики замкнутого цикла.

Шорт-листы составлены в шести номинациях, жюри выберет лучшие проекты. Победители получат статуэтку «Зеленой премии» и смогут рассчитывать на поддержку и дальнейшее развитие проекта. Однако главное то, что лучшие проекты смогут вдохновить других и продемонстрировать, что можно улучшить экообстановку в России.

Жюри «Зеленой премии» включает экспертов в области обращения с отходами, общественных деятелей, представителей государственных органов и государственных предприятий. Проекты будут оцениваться в шести номинациях: «Образовательные проекты, Культурные и медийные проекты, Инициативы отраслевых компаний, Общественные и волонтерские проекты, Корпоративные проекты» и «Экологические практики в строительстве». В пяти номинациях было отобрано по 20 проектов из разных регионов Российской Федерации, а в номинации по сфере строительства — шесть проектов.

По словам руководителя PR-департамента Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, в рамках «Зеленой премии» представлена закрытая номинация «Регионы России». Российский экологический оператор оценит, как субъекты Российской Федерации реализуют реформу в сфере обращения с отходами.

4 декабря в Москве пройдет церемония вручения «Зеленой премии» 2023 года. Это мероприятие призвано поддерживать экологические инициативы и проекты, способствующие развитию в Российской Федерации экономики замкнутого цикла.

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