Денис Буцаев рассказал о формировании шорт-листов «Зеленой премии»

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Как пишет издание 56orb.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что проекты, поступившие из всех регионов Российской Федерации для участия в конкурсе, направлены на сохранение окружающей среды, формирование новой модели поведения у населения и представителей бизнес-сообщества, а также на развитие отрасли обращения с отходами и создание в РФ экономики замкнутого цикла.
Шорт-листы составлены в шести номинациях, жюри выберет лучшие проекты. Победители получат статуэтку «Зеленой премии» и смогут рассчитывать на поддержку и дальнейшее развитие проекта. Однако главное то, что лучшие проекты смогут вдохновить других и продемонстрировать, что можно улучшить экообстановку в России.
Жюри «Зеленой премии» включает экспертов в области обращения с отходами, общественных деятелей, представителей государственных органов и государственных предприятий. Проекты будут оцениваться в шести номинациях: «Образовательные проекты, Культурные и медийные проекты, Инициативы отраслевых компаний, Общественные и волонтерские проекты, Корпоративные проекты» и «Экологические практики в строительстве». В пяти номинациях было отобрано по 20 проектов из разных регионов Российской Федерации, а в номинации по сфере строительства — шесть проектов.
По словам руководителя PR-департамента Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, в рамках «Зеленой премии» представлена закрытая номинация «Регионы России». Российский экологический оператор оценит, как субъекты Российской Федерации реализуют реформу в сфере обращения с отходами.
4 декабря в Москве пройдет церемония вручения «Зеленой премии» 2023 года. Это мероприятие призвано поддерживать экологические инициативы и проекты, способствующие развитию в Российской Федерации экономики замкнутого цикла.