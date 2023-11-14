Денис Буцаев рассказал о формировании шорт-листов «Зеленой премии»

Жюри «Зеленой премии» включает экспертов в области обращения с отходами, общественных деятелей, представителей государственных органов и государственных предприятий. Проекты будут оцениваться в шести номинациях: «Образовательные проекты, Культурные и медийные проекты, Инициативы отраслевых компаний, Общественные и волонтерские проекты, Корпоративные проекты» и «Экологические практики в строительстве». В пяти номинациях было отобрано по 20 проектов из разных регионов Российской Федерации, а в номинации по сфере строительства — шесть проектов.