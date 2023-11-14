«Банки ошиблись»: тюменский бизнесмен опроверг информацию о повышении ставок

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Руководитель федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов днем ранее сообщил в своем telegram-канале о повышении ставок по госпрограммам.
«Очень тревожные новости сразу от нескольких банков! В ближайшее время ставки по господдержке и семейной ипотеке будут подняты нa 2% — до 10 и 8% соответственно. Официальных документов нет, но, скорее всего, вопрос уже решен», — гласит публикация тюменского бизнесмена.
Спустя несколько часов бизнесмен дополнил публикацию, заявив об ошибке своих источников — банки прислали ему не верную информацию.
Его слова опровергли и в Минфине. Там указали на то, что информация Ильдара Хусаинова не соответствует действительности.
Ранее «Наш город» о том, что тюменская ФСБ накрыла покерный притон межрегиональной ОПГ. В задержании организаторов азартных игр участвовали сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с РУФСБ России по Свердловской области. Участники ОПГ, желая подзаработать, арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры «Покер».