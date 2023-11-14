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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Тюменский бизнесмен ошибочно рассказал о повышении ставок

«Банки ошиблись»: тюменский бизнесмен опроверг информацию о повышении ставок

14 ноября 2023, 12:05
Фото: 1MI

Тюменский бизнесмен ошибочно рассказал о повышении ставок

Руководитель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов поделился в своем telegram-канале информацией о росте ставок со ссылкой на банки. Позже он дополнил свою публикацию, сказав, что ошибся. Информацию бизнесмена также опровергли в Минфине, сообщает РБК-Тюмень.

Руководитель федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов днем ранее сообщил в своем telegram-канале о повышении ставок по госпрограммам.

«Очень тревожные новости сразу от нескольких банков! В ближайшее время ставки по господдержке и семейной ипотеке будут подняты нa 2% — до 10 и 8% соответственно. Официальных документов нет, но, скорее всего, вопрос уже решен», — гласит публикация тюменского бизнесмена.

Спустя несколько часов бизнесмен дополнил публикацию, заявив об ошибке своих источников — банки прислали ему не верную информацию.

Его слова опровергли и в Минфине. Там указали на то, что информация Ильдара Хусаинова не соответствует действительности.

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#Общество#Тюмень#Банки#Банк#Минфин#Госпрограммы#Telegram#Дмитрий Балобанов
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