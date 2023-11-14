«Банки ошиблись»: тюменский бизнесмен опроверг информацию о повышении ставок

Тюменский бизнесмен ошибочно рассказал о повышении ставок

Руководитель компании «Этажи» Ильдар Хусаинов поделился в своем telegram-канале информацией о росте ставок со ссылкой на банки. Позже он дополнил свою публикацию, сказав, что ошибся. Информацию бизнесмена также опровергли в Минфине, сообщает РБК-Тюмень.