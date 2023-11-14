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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

В аварии с участием автобуса в Тюмени пострадал ребенок

Автокресло — не гарант безопасности: в ДТП с автобусом в Тюмени пострадал ребенок

14 ноября 2023, 06:22
Фото: 1MI

В аварии с участием автобуса в Тюмени пострадал ребенок

Из-за неосмотрительности мамы девочка получила травмы. Автоледи не уступила дорогу автобусу.
Сюжет
ДТП

Сегодня утром в Тюмени на пересечении улиц Магистральная и Дорожная столкнулись «Тойота» и автобус №6.

Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, 38-летняя водитель легкового авто не уступила дорогу пассажирскому транспорту, выезжая на главную дорогу со второстепенной.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате ДТП пострадала малолетняя пассажирка «Тойоты». Девочка находилась на заднем сиденье в детском кресле и была пристегнута. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Наш Город» сообщал об аварии, из-за которой в Тюмени образовалась пробка. У грузового автомобиля во время движения оторвало колеса, они влетели в две машины.

Появилось видео страшной аварии на трассе под Тюменью
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