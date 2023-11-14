Автокресло — не гарант безопасности: в ДТП с автобусом в Тюмени пострадал ребенок

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Сегодня утром в Тюмени на пересечении улиц Магистральная и Дорожная столкнулись «Тойота» и автобус №6.
Как сообщают в ГИБДД Тюменской области, 38-летняя водитель легкового авто не уступила дорогу пассажирскому транспорту, выезжая на главную дорогу со второстепенной.
В результате ДТП пострадала малолетняя пассажирка «Тойоты». Девочка находилась на заднем сиденье в детском кресле и была пристегнута. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш Город» сообщал об аварии, из-за которой в Тюмени образовалась пробка. У грузового автомобиля во время движения оторвало колеса, они влетели в две машины.