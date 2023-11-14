Андрей Воробьев лично вручил медали «За храбрость» участникам СВО из Подмосковья

В ходе своего обращения к добровольцам губернатор Подмосковья отметил такие качества участников отряда БАРС, как смелость и отвага, проявленные при защите Родины. По его словам, президент Российской Федерации также многократно заявлял о профессионализме и храбрости добровольцев отряда, проявленных в боях. На церемонии вручения наград бойцам Андрей Воробьев выразил надежду на дальнейшее общение с ними и поделился информацией о волонтерских подразделениях, действующих в муниципалитетах Подмосковья. «Знаю, что многие из ребят, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — заявил губернатор региона.