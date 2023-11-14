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Фото: пресс-служба правительства Московской области

Андрей Воробьев лично вручил медали «За храбрость» участникам СВО из Подмосковья

14 ноября 2023, 17:42
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично вручил медали «За храбрость» II степени добровольцам региона из отряда БАРС. В рамках указа российского президента бойцов наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

 

В ходе своего обращения к добровольцам губернатор Подмосковья отметил такие качества участников отряда БАРС, как смелость и отвага, проявленные при защите Родины. По его словам, президент Российской Федерации также многократно заявлял о профессионализме и храбрости добровольцев отряда, проявленных в боях. На церемонии вручения наград бойцам Андрей Воробьев выразил надежду на дальнейшее общение с ними и поделился информацией о волонтерских подразделениях, действующих в муниципалитетах Подмосковья. «Знаю, что многие из ребят, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — заявил губернатор региона.

Попав под вражеский минометный огонь в одной из горячих точек, командующий подразделением артразведки — доброволец с позывным Берет — получил ранение. Еще один боец с позывным Бабай, весной прошлого года вступивший в ряды добровольцев СВО, взял с товарищами около десяти опорных пунктов неприятеля. В ходе боев на горячих направлениях герой также был тяжело ранен. Сейчас он находится в отпуске, но в ближайшее время снова отправится на передовую. Об этом сообщает riamo.ru.

Многие из добровольцев приехали на встречу в сопровождении своих родных. После вручения наград бойцам губернатор Московской области пообщался с героями и их семьями.

На церемонию награждения по многочисленным просьбам бойцов отряда БАРС была приглашена сотрудница фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова, которая лично помогла многим добровольцам.

Бойцы поблагодарили сотрудников фонда, а также отметили заслуги медицинских работников и волонтеров Подмосковья, оказавших отряду большую поддержку.

В числе прочего Андрей Воробьев напомнил, что под Подольском действует центр «Ясенки», где добровольцы могут пройти реабилитацию по одной из восьми программ, запущенных в учреждении. В их составе — ЛФК, физиотерапевтические процедуры, массаж. Лечение, рассчитанное на трехнедельный период, предоставляется на бесплатной основе.

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