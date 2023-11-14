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Published Сегодня, 08:38

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400 тюменских бойцов СВО нуждаются в термобелье и флисовых кофтах.

400 тюменских бойцов СВО страдают без флисовых кофт и термобелья

14 ноября 2023, 08:38
Фото: 1MI
400 тюменских бойцов СВО нуждаются в термобелье и флисовых кофтах.

400 тюменских бойцов СВО нуждаются в термобелье и флисовых кофтах

У тюменских мастериц дел невпроворот — с наступлением холодов военным нужна теплая одежда, сейчас тюменкам необходимо сшить более 1000 изделий.

Несмотря на то, что недавно для тюменских бойцов «Ахмата» увезли 50 комплектов термобелья, 48 пар семейников, 22 подшлемника и 50 пар вязаных носков и 3 жилета, запрос на одежду не утихает.

«Уже передано через наших тюменских волонтёров из сообщества „девчата“ 20 комплектов термобелья. Но заявок у нас на 400 человек, а с учётом, что термобелье — это 2 изделия и еще кофта, то получается более 1000 изделий необходимо отшить. Также к нам обратился батюшка из храма „Архангела Михаила“ за помощью с раскроем, они тоже немного шьют. Для них мы раскроили 2 рулона футера с начесом на костюмы, ткань они нам предоставили, а мы им готовый крой», — сообщают тюменские мастерицы.
Изделия ручной работы от тюменских мастериц для бойцов СВО. Изделия ручной работы от тюменских мастериц для бойцов СВО.
Фото: Мастерицы тюменской группы "Шьем и вяжем для Наших"

В ближайшее время к отправке готовят 137 комплектов термобелья, а также шапки, балаклавы, и тёплые вязанные носки.

«Будем рады любой помощи, работает у нас по субботам основной состав с 11 часов утра и до тех пор пока хватает сил. Также на неделе можно приходить и приносить гуманитарную помощь, у нас 2 девчонки шьют с понедельника по пятницу с 10 и до 18. А ещё мы по прежнему принимаем дубленки на варежки верхонки, мы их шьем на скорняжной машине», — говорят девушки.

Швейный цех располагается в доме №5 на улице Перекопской, вход слева через ворота — цокольный этаж.

Тюменские пенсионеры шьют одежду и постельное белье бойцам СВО
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские пенсионерки тоже помогают бойцам СВО. Они вяжут носки, шьют одежду и маскировочные сети, после чего ветераны-пограничники передают гуманитарные посылки на передовую.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер#Участники СВО#Бойцы СВО
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