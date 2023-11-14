400 тюменских бойцов СВО страдают без флисовых кофт и термобелья

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Несмотря на то, что недавно для тюменских бойцов «Ахмата» увезли 50 комплектов термобелья, 48 пар семейников, 22 подшлемника и 50 пар вязаных носков и 3 жилета, запрос на одежду не утихает.
«Уже передано через наших тюменских волонтёров из сообщества „девчата“ 20 комплектов термобелья. Но заявок у нас на 400 человек, а с учётом, что термобелье — это 2 изделия и еще кофта, то получается более 1000 изделий необходимо отшить. Также к нам обратился батюшка из храма „Архангела Михаила“ за помощью с раскроем, они тоже немного шьют. Для них мы раскроили 2 рулона футера с начесом на костюмы, ткань они нам предоставили, а мы им готовый крой», — сообщают тюменские мастерицы.
В ближайшее время к отправке готовят 137 комплектов термобелья, а также шапки, балаклавы, и тёплые вязанные носки.
«Будем рады любой помощи, работает у нас по субботам основной состав с 11 часов утра и до тех пор пока хватает сил. Также на неделе можно приходить и приносить гуманитарную помощь, у нас 2 девчонки шьют с понедельника по пятницу с 10 и до 18. А ещё мы по прежнему принимаем дубленки на варежки верхонки, мы их шьем на скорняжной машине», — говорят девушки.
Швейный цех располагается в доме №5 на улице Перекопской, вход слева через ворота — цокольный этаж.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские пенсионерки тоже помогают бойцам СВО. Они вяжут носки, шьют одежду и маскировочные сети, после чего ветераны-пограничники передают гуманитарные посылки на передовую.