Жительница Тюмени пытается привлечь к ответственности врачей, погубивших её бабушку

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
20 марта 2021 года они впервые вызвали скорую помощь. Бабушке было больно в спине. Но фельдшеры решили, что им не нужно ничего делать и посоветовали использовать обезболивающее. Однако у бабушки были и другие жалобы, включая частое мочеиспускание, на которые никто из медиков не обратил внимания, пишет «КП-Тюмень».
Вскоре к списку болезней добавился зуд в паховой области. Им назначили уколы, таблетки для желудка и рекомендовали посетить гинеколога и уролога. Они сразу связались с больницами, чтобы узнать, когда дежурит гинеколог, и моментально отправились в третью городскую больницу. Там также взяли анализы, но никто не сказал или не увидел что-либо конкретное.
Бабушку не приняли в стационар и не назначили лечение. Никто ничего не объяснил и просто отправили домой.
13 апреля бабушку все-таки доставили в больницу. Сначала ее осмотрел хирург, чтобы исключить аппендицит и другие заболевания, связанные с его профилем. Затем он выдал направление на обследования. Бабушку привезли в медучреждение на инвалидном кресле, она уже была в плохом состоянии. УЗИ провели очень небрежно. Когда они вернулись к хирургу со всеми результатами, он сказал, что у нее нет аппендицита и опять отправил домой.
На следующий день бабушка сама выразила желание поехать в больницу. Ее речь уже была нечеткой. Мария вызвала скорую помощь, но пришлось ждать несколько часов. Врачи наконец-то приехали и измерили давление. Оно было очень низким, а кожа бабушки стала серой. Мария с трудом уговорила медиков госпитализировать ее. Она начала собирать вещи, памперсы и пеленки, надеясь, что сейчас ее бабушку полечат, но увы…
Когда бабушку привезли в больницу и решили перевести в реанимацию, Мария прибежала вслед за ней. Но врачи шокировали ее новостью — она не была готова к тому, что все закончится именно так. По словам Марии, через 15 минут ей сообщили, что ее бабушки больше нет. Она скончалась 19 апреля, а 20 апреля они пошли получать справку. Патологоанатом начал задавать странные вопросы, например, спрашивал, лечили ли они бабушку и обращались ли в больницу. Мария была поражена такими вопросами…
Сразу после смерти бабушки Мария решила не отпускать трагедию из рук. Она хотела привлечь к ответственности врачей, которые небрежно отнеслись к ее родственнику. Были проведены экспертизы, расследования и проверки, и даже были первые результаты, но они ни к чему не привели. Мария планирует добиться наказания через гражданский иск. Сейчас она ждет назначения даты заседания.