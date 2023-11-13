Жительница Тюмени пытается привлечь к ответственности врачей, погубивших её бабушку

Когда бабушку привезли в больницу и решили перевести в реанимацию, Мария прибежала вслед за ней. Но врачи шокировали ее новостью — она не была готова к тому, что все закончится именно так. По словам Марии, через 15 минут ей сообщили, что ее бабушки больше нет. Она скончалась 19 апреля, а 20 апреля они пошли получать справку. Патологоанатом начал задавать странные вопросы, например, спрашивал, лечили ли они бабушку и обращались ли в больницу. Мария была поражена такими вопросами…