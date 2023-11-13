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За неделю дистанционные мошенники похитили у тюменцев 21 миллион рублей

За неделю дистанционные мошенники похитили у тюменцев 21 миллион рублей

13 ноября 2023, 04:30
Фото: Midjourney
За семь дней аферисты обманули 67 человек. Самую большую сумму им отдала жительница Тюмени.

За минувшую неделю дистанционные мошенники обманули 67 жителей Тюменской области. В общей сложности им удалось похитить 21 миллион рублей. Наибольшей суммы лишилась жительница Тюмени: она отдала аферистам 2.9 миллиона рублей.

Как пояснили в региональной прокуратуре, неизвестный представился пострадавшей специалистом «Госуслуг». Он сказал тюменке, что кто-то пытается похитить деньги с ее счета и оформить на нее кредит.

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Чтобы не лишиться денег, женщине нужно было перевести все свои средства на «безопасный счет», перед этим оформив несколько кредитов в разных банках. Не подозревая обмана, тюменка отдала аферистам крупную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит прокуратура.

Ранее «Наш Город» сообщал, что мошенники украли у бывшей чиновницы из Тюменской области порядка 20 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками Центробанка. Женщина тоже перевела свои деньги на «безопасный счет».

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