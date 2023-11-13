За неделю дистанционные мошенники похитили у тюменцев 21 миллион рублей

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
За минувшую неделю дистанционные мошенники обманули 67 жителей Тюменской области. В общей сложности им удалось похитить 21 миллион рублей. Наибольшей суммы лишилась жительница Тюмени: она отдала аферистам 2.9 миллиона рублей.
Как пояснили в региональной прокуратуре, неизвестный представился пострадавшей специалистом «Госуслуг». Он сказал тюменке, что кто-то пытается похитить деньги с ее счета и оформить на нее кредит.
Чтобы не лишиться денег, женщине нужно было перевести все свои средства на «безопасный счет», перед этим оформив несколько кредитов в разных банках. Не подозревая обмана, тюменка отдала аферистам крупную сумму.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит прокуратура.
Ранее «Наш Город» сообщал, что мошенники украли у бывшей чиновницы из Тюменской области порядка 20 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками Центробанка. Женщина тоже перевела свои деньги на «безопасный счет».