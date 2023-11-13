«Я ни при чем!»: тюменка обматерила сотрудницу Wildberries из-за новых правил сервиса

Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», девушке попался некачественный товар, но обнаружила она это только в примерочной. Согласно новым правилам, покупки нужно проверять строго под камерой, в противном случае их придется выкупить и вернуть через личный кабинет.