«Я ни при чем!»: тюменка обматерила сотрудницу Wildberries из-за новых правил сервиса

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Тюменка устроила скандал в пункте выдачи заказов Wildberries. Произошел инцидент из-за того, что маркетплейс ввел новые правила, которые пришлись не по душе многим пользователям интернет-магазина.
Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», девушке попался некачественный товар, но обнаружила она это только в примерочной. Согласно новым правилам, покупки нужно проверять строго под камерой, в противном случае их придется выкупить и вернуть через личный кабинет.
В последнее время нововведения маркетплейса разочаровывают все больше тюменцев. Так, жителям некоторых районов областной столицы приходится платить за доставку товаров из-за перегрузки на пунктах выдачи заказов.