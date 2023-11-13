nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Тюменка закатила скандал в пункте выдачи заказов Wildberries

«Я ни при чем!»: тюменка обматерила сотрудницу Wildberries из-за новых правил сервиса

13 ноября 2023, 07:40
Фото: 1MI

Тюменка закатила скандал в пункте выдачи заказов Wildberries

Интернет-магазин ввел новые правила, которые вызвали очередную волну негодования пользователей. Тюменка нововведения терпеть не стала: под удар попала сотрудница пункта выдачи.

Тюменка устроила скандал в пункте выдачи заказов Wildberries. Произошел инцидент из-за того, что маркетплейс ввел новые правила, которые пришлись не по душе многим пользователям интернет-магазина.

Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», девушке попался некачественный товар, но обнаружила она это только в примерочной. Согласно новым правилам, покупки нужно проверять строго под камерой, в противном случае их придется выкупить и вернуть через личный кабинет.

Видео: "Темы Тюмени" / Телеграм

В последнее время нововведения маркетплейса разочаровывают все больше тюменцев. Так, жителям некоторых районов областной столицы приходится платить за доставку товаров из-за перегрузки на пунктах выдачи заказов.

Читайте также:
Тюменский таксист рассказал о заработке на платном ожиданииКурьеры и водители такси из Тюменской области смогут выполнять заказы быстрееТюменец получил «заказ» на избиение девушки в Telegram
#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Скандалы#Видеоролик#Интернет-магазин#Женщина#Очевидцы#Wildberries#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Зимы не будет?»: чем опасна аномально теплая осень в Тюмени и всей Сибири
Сегодня, 07:26
«Пальчики оближешь»: знаете ли вы блюда тюменской кухни?
10 ноября, 09:41
«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас
10 ноября, 10:58
В Тюмени выставили на продажу пять торговых центров. Цены доходят до 1,5 миллиардов
Сегодня, 03:42
Тюменские военкоматы вербуют женщин на СВО
Сегодня, 07:19
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
10 ноября, 07:26