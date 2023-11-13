Волонтеры тюменского Росводоканала поздравили горожан со всемирным днем добра

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
«Увидеть снегиря к счастью. Пусть птицы, сделанные нашими руками, поселятся в домах горожан и принесут им любовь, здоровье, радость и благополучие», — говорит волонтер, инженер дирекции по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Ольга Олькина.
Вручая снегирей, волонтёры просили тюменцев бережно относиться к окружающей среде. Детям дарили эко-раскраски, а взрослым — листовки с правилами пользования системой водоотведения.
«Жители не только с интересом слушали нас, но и задавали вопросы. Для некоторых стало открытием, что остатки пищи и влажные салфетки — главные причины засоров в канализации», — говорит волонтер, инженер цеха водоснабжения «Росводоканал Тюмень» Надежда Рогалева.
60 снегирей, листовок и раскрасок разлетелись за несколько минут. Благодарности, улыбки и вопросы жителей вдохновили добровольцев. Следующую акцию они намерены провести до Нового года.