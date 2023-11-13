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Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Волонтеры тюменского Росводоканала поздравили горожан со всемирным днем добра

Волонтеры тюменского Росводоканала поздравили горожан со всемирным днем добра

13 ноября 2023, 12:26
Фото: предоставлено пресс-службой "Росводоканал Тюмень"
Во всемирный день добра, который отмечается 13 ноября, волонтеры «Росводоканал Тюмень» провели экологическую просветительскую акцию. Добровольцы водоканала две недели мастерили снегирей, которых раздали прохожим на улице Дзержинского.
Фото: предоставлено пресс-службой "Росводоканал Тюмень"
«Увидеть снегиря к счастью. Пусть птицы, сделанные нашими руками, поселятся в домах горожан и принесут им любовь, здоровье, радость и благополучие», — говорит волонтер, инженер дирекции по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Ольга Олькина.
Фото: предоставлено пресс-службой "Росводоканал Тюмень"

Вручая снегирей, волонтёры просили тюменцев бережно относиться к окружающей среде. Детям дарили эко-раскраски, а взрослым — листовки с правилами пользования системой водоотведения.

«Жители не только с интересом слушали нас, но и задавали вопросы. Для некоторых стало открытием, что остатки пищи и влажные салфетки — главные причины засоров в канализации», — говорит волонтер, инженер цеха водоснабжения «Росводоканал Тюмень» Надежда Рогалева.

60 снегирей, листовок и раскрасок разлетелись за несколько минут. Благодарности, улыбки и вопросы жителей вдохновили добровольцев. Следующую акцию они намерены провести до Нового года.

#Ирина Швецова
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