Власти Тюмени откроют новую продовольственную ярмарку на левом берегу Туры

Для торговли выделено четыре места. Все они расположены вдоль береговой линии реки.

Сейчас администрация города собирает заявки от желающих участвовать в ярмарке. Порядок и содержание территории, где развернут торговые площадки, будет обеспечивать «Тюменьгормост».