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Власти Тюмени откроют новую продовольственную ярмарку на левом берегу Туры

Власти Тюмени откроют новую продовольственную ярмарку на левом берегу Туры

13 ноября 2023, 14:59
Фото: 1MI
Администрация Тюмени нашла новое место для продовольственной ярмарки — это левый берег Туры неподалеку от ЖК «Вознесенский». Открыть ее планируется 1 декабря. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
Фото: сайт администрации Тюмени

 

«Провести с 1 декабря 2023 года по 30 июня 2024 года в городе Тюмени
продовольственную ярмарку с режимом работы ежедневно. Определить местом проведения сооружение „Укрепление и благоустройство откоса левого берега реки
Тура“ согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке», — сказано в документе.

Для торговли выделено четыре места. Все они расположены вдоль береговой линии реки.
Сейчас администрация города собирает заявки от желающих участвовать в ярмарке. Порядок и содержание территории, где развернут торговые площадки, будет обеспечивать «Тюменьгормост».

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#Ирина Швецова#Новости тюмени#Торговля#Ярмарка
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