Власти Тюмени откроют новую продовольственную ярмарку на левом берегу Туры

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
«Провести с 1 декабря 2023 года по 30 июня 2024 года в городе Тюмени
продовольственную ярмарку с режимом работы ежедневно. Определить местом проведения сооружение „Укрепление и благоустройство откоса левого берега реки
Тура“ согласно схеме размещения торговых мест на ярмарке», — сказано в документе.
Для торговли выделено четыре места. Все они расположены вдоль береговой линии реки.
Сейчас администрация города собирает заявки от желающих участвовать в ярмарке. Порядок и содержание территории, где развернут торговые площадки, будет обеспечивать «Тюменьгормост».