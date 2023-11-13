В Ялуторовском филиале облбольницы установили новые прикроватные мониторы

В ведомстве отметили, что ежегодно в отделении реанимации ОБ №23 медицинскую помощь в среднем получают около тысячи пациентов. Каждый из них нуждается в постоянном присмотре медиков. Благодаря современному прибору, удается получить высокие показатели точности результатов во время работы в отделении реанимации и интенсивной терапии.