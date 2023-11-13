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Posted 13 ноября, 13:14

Published 13 ноября, 13:14

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В Ялуторовском филиале облбольницы установили новые прикроватные мониторы

В Ялуторовском филиале облбольницы установили новые прикроватные мониторы

13 ноября 2023, 13:14
Фото: 1MI
В Областную больницу №23 (Ялуторовск) поступили новые прикроватные мониторы. Приборы обеспечивают контроль, помощь и наблюдение за пациентами. Это позволяет врачам и медперсоналу получать актуальные данные о состоянии здоровья больных, сообщает депздрав ТО.

В ведомстве отметили, что ежегодно в отделении реанимации ОБ №23 медицинскую помощь в среднем получают около тысячи пациентов. Каждый из них нуждается в постоянном присмотре медиков. Благодаря современному прибору, удается получить высокие показатели точности результатов во время работы в отделении реанимации и интенсивной терапии.

«Пациентам, только что перенесшим операцию, требуется измерять показатели жизнедеятельности. Делать это нужно буквально каждые пять минут. Но новые мониторы сами измеряют и контролируют пульс, давление, температуру тела, сатурацию, частоту дыхания, сердечные показатели», — пояснили в медучреждении.

Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».

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