В Ялуторовском филиале облбольницы установили новые прикроватные мониторы

Posted 13 ноября, 13:14
Published 13 ноября, 13:14
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В ведомстве отметили, что ежегодно в отделении реанимации ОБ №23 медицинскую помощь в среднем получают около тысячи пациентов. Каждый из них нуждается в постоянном присмотре медиков. Благодаря современному прибору, удается получить высокие показатели точности результатов во время работы в отделении реанимации и интенсивной терапии.
«Пациентам, только что перенесшим операцию, требуется измерять показатели жизнедеятельности. Делать это нужно буквально каждые пять минут. Но новые мониторы сами измеряют и контролируют пульс, давление, температуру тела, сатурацию, частоту дыхания, сердечные показатели», — пояснили в медучреждении.
Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».