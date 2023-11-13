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В тюменской области осветят аварийные участки трасс

В тюменской области осветят аварийные участки трасс

13 ноября 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Тюменской области провели линию освещения оживленного участка, которая соединяет объездную Заводоуковска с новой коттеджной застройкой. На дороге установили 6 опор и 7 светильников. Ожидается дальнейшее проведение работ по освещению дороги, сообщает ГУС Тюменской области.

Линия освещения установлена на объезде Заводоуковска в районе улицы Черемуховой. Всего установлено 6 опор и 7 светильников, а протяжность линии на данный момент составляет 450 метров. Трасса, на которой проведена линия освещения считается оживленным участком и соединяет город с новой коттеджной застройкой. Ее освещение должно повысить безопасность водителей. Сейчас окончен только первый этап работ — в дальнейшем освещение дороги будет продолжаться.

В 2023 году ведутся работы по освещению 11 региональных дорог, а до конца года в общем должно быть смонтировано 6,5 километров линий освещения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В Тюмени построят новую дорожную развязку на Запольной
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Ранее «Наш город» писал о том, что Москву с Тюменью будет соединять федеральная трасса. Платную трассу М-12, которую возводят между Москвой и Екатеринбургом, продлят до Тюмени. Строительство и реконструкцию дороги завершат в 2024 году.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Водители#Безопасность#Дороги#Управление строительства#Дмитрий Балобанов
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