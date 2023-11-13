В тюменской области осветят аварийные участки трасс

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Линия освещения установлена на объезде Заводоуковска в районе улицы Черемуховой. Всего установлено 6 опор и 7 светильников, а протяжность линии на данный момент составляет 450 метров. Трасса, на которой проведена линия освещения считается оживленным участком и соединяет город с новой коттеджной застройкой. Ее освещение должно повысить безопасность водителей. Сейчас окончен только первый этап работ — в дальнейшем освещение дороги будет продолжаться.
В 2023 году ведутся работы по освещению 11 региональных дорог, а до конца года в общем должно быть смонтировано 6,5 километров линий освещения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал о том, что Москву с Тюменью будет соединять федеральная трасса. Платную трассу М-12, которую возводят между Москвой и Екатеринбургом, продлят до Тюмени. Строительство и реконструкцию дороги завершат в 2024 году.