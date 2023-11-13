В тюменской области осветят аварийные участки трасс

Линия освещения установлена на объезде Заводоуковска в районе улицы Черемуховой. Всего установлено 6 опор и 7 светильников, а протяжность линии на данный момент составляет 450 метров. Трасса, на которой проведена линия освещения считается оживленным участком и соединяет город с новой коттеджной застройкой. Ее освещение должно повысить безопасность водителей. Сейчас окончен только первый этап работ — в дальнейшем освещение дороги будет продолжаться.