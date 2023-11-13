В Тюменской области не хватает дворников и поваров. Им готовы платить до 100 тыс руб

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Сегодня в регионе открыты более 260 вакансий для дворников. Размер заработной платы составляет от 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Самую низкую заработную плату, 15 тысяч рублей, готовы платить дворнику, который будет обслуживать прилегающую территорию к школе № 94. Заработок в размере 50 тысяч рублей обещает один из индивидуальных предпринимателей за ежедневную уборку придомовой территории, уборку снега, покос травы. При этом трудиться придется шесть дней в неделю (в субботу сокращенный рабочий день).
Также в число дефицитных профессий в Тюменской области входят повара и токари. Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня не превышает количество резюме. В регионе свободными остаются около 500 вакансий поваров (заработная плата от 37 тысяч до 100 тысяч рублей), более 80 вакансий токарей (зарплата от 30 тысяч до 247 тысяч рублей).
Кроме того, на начало ноября в Тюменской области зафиксирована острая нехватка врачей и автослесарей (по 1,4 резюме на вакансию), ветеринаров (1,5), разнорабочих (1,6), сварщиков и уборщиков (по 1,7).
«Уровень дефицита кадров мы рассчитываем по hh.индексу — это отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий. Индекс ниже четырех пунктов — красный флаг на рынке труда, он свидетельствует о ярко выраженной нехватке людей. Если же на одну вакансию приходится меньше двух резюме, мы имеем дело с острым дефицитом соискателей», — отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
И добавила, что в целом по Тюменской области сегодня наблюдается дефицит кадров практически во всех отраслях. В среднем в регионе на одно предложение о работе приходится лишь 3,7 резюме, тогда как год назад на одну вакансию приходилось 5,4 резюме.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает строителей. В регионе открыты более трех тысяч вакансий в строительной отрасли. При этом средний размер заработной платы составляет от 100 до 150 тысяч рублей.