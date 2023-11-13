В Тюменской области не хватает дворников и поваров. Им готовы платить до 100 тыс руб

Сегодня в регионе открыты более 260 вакансий для дворников. Размер заработной платы составляет от 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Самую низкую заработную плату, 15 тысяч рублей, готовы платить дворнику, который будет обслуживать прилегающую территорию к школе № 94. Заработок в размере 50 тысяч рублей обещает один из индивидуальных предпринимателей за ежедневную уборку придомовой территории, уборку снега, покос травы. При этом трудиться придется шесть дней в неделю (в субботу сокращенный рабочий день).