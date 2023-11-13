В тюменской ГИБДД назвали самый аварийный день недели

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
По данным ГИБДД по Тюменской области, с начала года на трассах в регионе произошло более 2 тысяч 400 ДТП. Погибли 165 человек, более трех тысяч получили травмы. На федеральных трассах в авариях погибли 87 человек, на региональных и межмуниципальных — 47 человек.
31 человек погиб в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в населенных пунктах.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на 19-м километре автодороги Заводоуковск — Упорово произошла жесткая авария, в которой травмы получили четыре человека. В числе пострадавших 14-летний подросток.