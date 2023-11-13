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В Тюменской области чаще всего попадают в ДТП по средам с 16 до 18 часов

В тюменской ГИБДД назвали самый аварийный день недели

13 ноября 2023, 04:04
Фото: 1MI

В Тюменской области чаще всего попадают в ДТП по средам с 16 до 18 часов

Тюменские госавтоинспекторы назвали самые аварийные день недели и промежуток времени. Как выяснилось, большинство дорожно-транспортных происшествия на дорогах региона происходят в среду. А самым аварийным временем суток является промежуток с 16:00 до 18:00.
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ДТП

По данным ГИБДД по Тюменской области, с начала года на трассах в регионе произошло более 2 тысяч 400 ДТП. Погибли 165 человек, более трех тысяч получили травмы. На федеральных трассах в авариях погибли 87 человек, на региональных и межмуниципальных — 47 человек.

31 человек погиб в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в населенных пунктах.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на 19-м километре автодороги Заводоуковск — Упорово произошла жесткая авария, в которой травмы получили четыре человека. В числе пострадавших 14-летний подросток.

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