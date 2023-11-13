В тюменской ГИБДД назвали самый аварийный день недели

По данным ГИБДД по Тюменской области, с начала года на трассах в регионе произошло более 2 тысяч 400 ДТП. Погибли 165 человек, более трех тысяч получили травмы. На федеральных трассах в авариях погибли 87 человек, на региональных и межмуниципальных — 47 человек.