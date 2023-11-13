В Тюмени зафиксировано падение спроса на аренду квартир

По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», в целом по России за месяц аренда жилья стала доступнее на 7%. Больше всего теряют клиентов владельцы «однушек» — спрос на их предложения упал на 16%. Трехкомнатные квартиры стали снимать реже на 13%, «двушки " и студии — на 13%. Средняя стоимость аренды по стране за год снизилась с 29 до 27 тысяч рублей.