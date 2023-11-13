nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Тюмени зафиксировано падение спроса на аренду квартир

В Тюмени зафиксировано падение спроса на аренду квартир

13 ноября 2023, 12:16
В Тюмени к середине осени заметно снизился спрос на долгосрочную аренду квартир.

По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», в целом по России за месяц аренда жилья стала доступнее на 7%. Больше всего теряют клиентов владельцы «однушек» — спрос на их предложения упал на 16%. Трехкомнатные квартиры стали снимать реже на 13%, «двушки " и студии — на 13%. Средняя стоимость аренды по стране за год снизилась с 29 до 27 тысяч рублей.

«В октябре по сравнению с предыдущим месяцем спрос на аренду жилья в Тюмени снизился на четверть», — отмечено в исследовании.

Как отметили в самой компании, осеннее падение спроса на жилую недвижимость было ожидаемым.

«В августе и сентябре рост цен подогревается началом учебного и делового сезона. В октябре таких факторов нет, и ситуация на рынке выравнивается», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Читайте также:
Собственные квартиры и дома тюменцев вредят экономике?В Тюмени подорожала стоимость аренды жильяВ Тюмени самым дешевым для аренды квартир стал Ленинский район
#Общество#Ирина Швецова#Аренда#Спрос на жилье#Аренда жилья#Авито
Подпишитесь
«Зимы не будет?»: чем опасна аномально теплая осень в Тюмени и всей Сибири
Сегодня, 07:26
Сладкая осень: тюменцам рассказали, какой шоколад поможет справиться с хандрой
Сегодня, 09:53
«Денег хватит только на витамины»: как в Тюменской области подорожали лекарства?
Сегодня, 07:58
В Тюмени выставили на продажу пять торговых центров. Цены доходят до 1,5 миллиардов
Сегодня, 03:42
Тура продолжит мелеть. Тюменский ученый рассказал, что будет с рекой в 2024 году
Сегодня, 06:17
«Котики, жестокость и цветочки»: тюменцы стали чаще бить татуировки
Сегодня, 09:54