В Тюмени зафиксировано падение спроса на аренду квартир

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», в целом по России за месяц аренда жилья стала доступнее на 7%. Больше всего теряют клиентов владельцы «однушек» — спрос на их предложения упал на 16%. Трехкомнатные квартиры стали снимать реже на 13%, «двушки " и студии — на 13%. Средняя стоимость аренды по стране за год снизилась с 29 до 27 тысяч рублей.
«В октябре по сравнению с предыдущим месяцем спрос на аренду жилья в Тюмени снизился на четверть», — отмечено в исследовании.
Как отметили в самой компании, осеннее падение спроса на жилую недвижимость было ожидаемым.
«В августе и сентябре рост цен подогревается началом учебного и делового сезона. В октябре таких факторов нет, и ситуация на рынке выравнивается», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.