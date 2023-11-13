В Тюмени выставили на продажу пять торговых центров. Цены доходят до 1,5 миллиардов

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
По словам руководителя отдела коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Лескина, часть объектов пытаются продать в течение 2-3 лет, часть выставили на продажу только в этом году.
Годом ранее в открытой продаже находился один торговый центр, однако, по данным «Этажей», возможность реализации рассматривали 4-5 собственников. На тот момент диапазон цен составлял от 260 миллионов руб. до 1 миллиарда рублей.
По словам вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов Натальи Девятковой, в этом году трафик торговых центров, упавший после введения санкций в отношении России, восстановился, но не все торговые центры развиваются равномерно — сегодня крупные ТРЦ проигрывают районным.
«Причина в том, что все больше людей проводят время в своих районах, а потому испытывают потребность в том, чтобы удовлетворять покупательские потребности в шаговой от дома доступности. При этом часто товарооборот в этих локациях лучше, чем в центре», — пояснила эксперт РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости выросла более чем на 20 тысяч рублей. Сегодня в среднем «квадрат» стоит 126 тысяч рублей.