В Тюмени выставили на продажу пять торговых центров. Цены доходят до 1,5 миллиардов

По словам вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов Натальи Девятковой, в этом году трафик торговых центров, упавший после введения санкций в отношении России, восстановился, но не все торговые центры развиваются равномерно — сегодня крупные ТРЦ проигрывают районным.