В Тюмени военного хирурга лишили звания за уголовное преступление

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Федора Моисеев организовал мошенническую схему, по которой обворовывал государство. На срок с 12 октября 2020 года по 11 февраля 2023 года он незаконным путем присвоил себе 3 440 511 рублей.
У врача имелся табель рабочего времени, которым он мог свободно распоряжаться. Ежемесячно он приписывал 16 сотрудникам медучреждения 0,5 рабочей ставки. Деньги, полученные за эту ставку, работники переводили Моисееву.
Осознав, что он находится в поле подозрения, Федор Моисеев во всем сознался и пообещал способствовать в расследовании совершенных им преступлений. Он также возместил весь нанесенный бюджету ущерб.
Учитывая все обстоятельства, Калининский районный суд Тюмени наказал тюменца 3 годами лишения свободы условно с лишением специального звания «майор внутренней службы».
Ранее «Наш город» писал о том, что 19-летний аферист укал у пенсионеров более 500 тысяч рублей. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах». По данным расследования, молодой человек вместе с подельниками действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». На уловки мошенников попались четверо пенсионеров.