В Тюмени военного хирурга лишили звания за уголовное преступление

Ранее «Наш город» писал о том, что 19-летний аферист укал у пенсионеров более 500 тысяч рублей. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах». По данным расследования, молодой человек вместе с подельниками действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». На уловки мошенников попались четверо пенсионеров.