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В Тюмени военного хирурга лишили звания за уголовное преступление

В Тюмени военного хирурга лишили звания за уголовное преступление

13 ноября 2023, 14:56
Фото: 1MI
Военный врач-хирург был признан виновным в мошенничестве. Его лишили звания из-за махинаций с «доплатами» сотрудникам. Калининский районный суд Тюмени дал преступнику 3 года лишения свободы условно.
Сюжет
Суд

Федора Моисеев организовал мошенническую схему, по которой обворовывал государство. На срок с 12 октября 2020 года по 11 февраля 2023 года он незаконным путем присвоил себе 3 440 511 рублей.

У врача имелся табель рабочего времени, которым он мог свободно распоряжаться. Ежемесячно он приписывал 16 сотрудникам медучреждения 0,5 рабочей ставки. Деньги, полученные за эту ставку, работники переводили Моисееву.

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Осознав, что он находится в поле подозрения, Федор Моисеев во всем сознался и пообещал способствовать в расследовании совершенных им преступлений. Он также возместил весь нанесенный бюджету ущерб.

Учитывая все обстоятельства, Калининский районный суд Тюмени наказал тюменца 3 годами лишения свободы условно с лишением специального звания «майор внутренней службы».

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Ранее «Наш город» писал о том, что 19-летний аферист укал у пенсионеров более 500 тысяч рублей. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах». По данным расследования, молодой человек вместе с подельниками действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». На уловки мошенников попались четверо пенсионеров.

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