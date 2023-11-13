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В Тюмени построят новую дорожную развязку на Запольной

В Тюмени построят новую дорожную развязку на Запольной

13 ноября 2023, 07:38
Фото: 1MI
На пересечении улиц Запольной и Калинина в Тюмени возведут новую транспортную развязку. Новая развязка позволит жителям Тюменской слободы заезжать в район, минуя Московский и Червишевский тракты.

Возведение нового объекта предусмотрено в рамках строительства Южного обхода Тюмени. О сроках строительства пока информации нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство второй объездной дороги потратят десятки миллиардов рублей. Общая протяженность трассы составит 21 километр. В настоящее время тюменские власти прорабатывают варианты финансирования работ по строительству новой дороги, в том числе обсуждаются варианты привлечения государственного и частного партнерства.

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