В Тюмени построят новую дорожную развязку на Запольной

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Возведение нового объекта предусмотрено в рамках строительства Южного обхода Тюмени. О сроках строительства пока информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство второй объездной дороги потратят десятки миллиардов рублей. Общая протяженность трассы составит 21 километр. В настоящее время тюменские власти прорабатывают варианты финансирования работ по строительству новой дороги, в том числе обсуждаются варианты привлечения государственного и частного партнерства.