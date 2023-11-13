В Тюмени построят новую дорожную развязку на Запольной

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство второй объездной дороги потратят десятки миллиардов рублей. Общая протяженность трассы составит 21 километр. В настоящее время тюменские власти прорабатывают варианты финансирования работ по строительству новой дороги, в том числе обсуждаются варианты привлечения государственного и частного партнерства.