В Тюмени посчитали, сколько отцов получают пособие по уходу за ребенком

Мужчины имеют право на такие выплаты в том случае, если сами ухаживают за ребенком, пока их жены работают. Для оформления отпуска по уходу за ребенком, необходимо написать соответствующее заявление на месте работы. Пакет документов составляется Социальным фондом России, поэтому родителям ничего собирать не нужно.