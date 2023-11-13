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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Тюменской области 200 отцов находятся в отпуске по уходу за ребенком

В Тюмени посчитали, сколько отцов получают пособие по уходу за ребенком

13 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI

В Тюменской области 200 отцов находятся в отпуске по уходу за ребенком

В тюменском регионе 200 отцов получают пособие по уходу за ребенком. Размер пособия составляет 40% от среднего дохода родителя. Средства можно получать, пока ребенку не исполнится полтора года. Минимальный размер выплат составил 8,6 тыс. рублей.
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Отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, СФР выплачивает денежное пособие, которое составляет 40% от среднего заработка родителя. Такие выплаты можно получать вплоть до того момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Минимальный размер пособия составляет 8,6 тысяч рублей, максимальный — 33,2 тысячи рублей. В 2023 году такую льготу получают 200 отцов.

Мужчины имеют право на такие выплаты в том случае, если сами ухаживают за ребенком, пока их жены работают. Для оформления отпуска по уходу за ребенком, необходимо написать соответствующее заявление на месте работы. Пакет документов составляется Социальным фондом России, поэтому родителям ничего собирать не нужно.

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Ранее «Наш город» писал о губернаторской поддержке при рождении ребенка. Государство на разных уровнях оказывает поддержку семьям с детьми — в виде пособий, компенсаций. Одна из мер поддержки — так называемые губернаторские региональные выплаты. В них входит материнский капитал, региональное пособие на ребенка до 3 лет и другие льготы.

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#Общество#Дети#Работа#Выплаты#Мужчины#Льготы#Родители#Дмитрий Балобанов#Заявление
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