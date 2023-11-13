В Тюмени назвали ТОП-10 самых высокооплачиваемых специальностей

капитан: от 85 до 106 тысяч рублей;

начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности): от 93 до 108 тысяч рублей;

инженер по ремонту: 111 тысяч рублей;

оператор обезвоживающей и обессоливающей установки: от 89 до 114 тысяч рублей;

врач — стоматолог-ортопед: от 70 до 120 тысяч рублей;

помощник бурильщика капитального ремонта скважин: от 96 до 122 тысяч рублей;

начальник участка (в строительстве): от 114 до 122 тысяч рублей;

газосварщик: от 110 до 125 тысяч рублей;

директор по производству: от 100 до 150 тысяч рублей;