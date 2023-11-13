В Тюмени назвали ТОП-10 самых высокооплачиваемых специальностей

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Тюменской области назван топ-10 самых востребованных и высокооплачиваемых вакансий — на каждой из них работодатели готовы платить специалистам свыше 100 тысяч рублей.
капитан: от 85 до 106 тысяч рублей;
начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности): от 93 до 108 тысяч рублей;
инженер по ремонту: 111 тысяч рублей;
оператор обезвоживающей и обессоливающей установки: от 89 до 114 тысяч рублей;
врач — стоматолог-ортопед: от 70 до 120 тысяч рублей;
помощник бурильщика капитального ремонта скважин: от 96 до 122 тысяч рублей;
начальник участка (в строительстве): от 114 до 122 тысяч рублей;
газосварщик: от 110 до 125 тысяч рублей;
директор по производству: от 100 до 150 тысяч рублей;
директор строительства: 179 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что на одного безработного тюменца приходится 7 вакансий. Около 23 тысяч вакансий остаются свободными в регионе. Большая часть предложений о работе, 3,3 тысячи, вакансии рабочих специальностей. Еще более 8 тысяч представлены в различных сферах экономики.