В Москве завершился второй Российский винодельческий форум

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Как и в прошлом году, форум собрал виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. В центре деловой программы оказалось общее стремление игроков рынка к изменению глобального представления о качестве и конкурентоспособности российского вина. Об этом пишет gorod55.
«Российское виноделие растет опережающими темпами. Как мы знаем, производство вина в нашей стране выросло с 32 миллионов дал в 2018 году до 60 миллионов дал в 2022 году», — отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он также выразил удовлетворенность тем фактом, что Российский винодельческий форум приобрел статус главной площадки, где участники отрасли консолидируют усилия для развития в соответствии с самыми высокими стандартами.
Главной темой пленарной сессии «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» стало установление основных направлений поддержки отрасли и повышения ее эффективности.
«Наша цель — обсудить состояние отрасли, понять, сколь сильно влияют на нас санкции, понять, почему важна и что может для нас сделать наука; оценить давление импорта на наш рынок, конкуренцию и меры для его защиты», — заявил модератор сессии, председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.
Главным событием сессии стало выступление министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. В своем выступлении он рассказал о повышенном внимании к производству российского вина со стороны государственных структур и коснулся вопросов развития виноградарства как части отрасли.
На полях сессии «Вперед в будущее винодельческой отрасли» была представлена «Федеральная стратегия развития виноградарства и виноделия», рассчитанная на период до 2050 года. Также на РВФ обсудили вопросы онлайн-продаж российского вина, изучения требований ГОСТа, проблем инвестирования в отрасль, были затронуты и другие темы.
Организаторами РВФ стали Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства РФ. Соорганизатор — Россельхозбанк. Медиахолдинг 1MI выступил в роли информационного партнера мероприятия.