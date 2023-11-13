В Москве завершился второй Российский винодельческий форум

«Российское виноделие растет опережающими темпами. Как мы знаем, производство вина в нашей стране выросло с 32 миллионов дал в 2018 году до 60 миллионов дал в 2022 году», — отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он также выразил удовлетворенность тем фактом, что Российский винодельческий форум приобрел статус главной площадки, где участники отрасли консолидируют усилия для развития в соответствии с самыми высокими стандартами.