Умные светофоры научились распознавать автомобили тюменцев

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Интеллектуальная система светофора будет следить за потоком машин и корректировать продолжительность зеленого сигнала. Также такая система способна распознавать виды транспорта и выдавать аналитику. Благодаря этим технологиям жители города смогут получать информацию об интенсивности движения на участках дороги, которые эксплуатируют интеллектуальную систему.
В 2022 году в областной столице было установлено 5 таких систем, в этом — 2. Они находятся на перекрестках улиц Монтажников и Широтной, в районе индустриального парка «Боровский» и на других дорожных участках.
Ранее «Наш город» писал о строительстве новой дорожной развязки на Запольной. Новая развязка позволит жителям Тюменской слободы заезжать в район, минуя Московский и Червишевский тракты. О сроках строительства пока информации нет.