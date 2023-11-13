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Умные светофоры научились распознавать автомобили тюменцев

Умные светофоры научились распознавать автомобили тюменцев

13 ноября 2023, 15:40
Фото: 1MI
В Тюменском микрорайоне Березняки на перекрестке объездной дороги и улицы Земляничной разместили 6 камер и интеллектуальную систему, которая будет корректировать продолжительность зеленого сигнала и распознавать проезжающие машины. Всего в городе установлено 7 таких систем.

Интеллектуальная система светофора будет следить за потоком машин и корректировать продолжительность зеленого сигнала. Также такая система способна распознавать виды транспорта и выдавать аналитику. Благодаря этим технологиям жители города смогут получать информацию об интенсивности движения на участках дороги, которые эксплуатируют интеллектуальную систему.

В 2022 году в областной столице было установлено 5 таких систем, в этом — 2. Они находятся на перекрестках улиц Монтажников и Широтной, в районе индустриального парка «Боровский» и на других дорожных участках.

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Ранее «Наш город» писал о строительстве новой дорожной развязки на Запольной. Новая развязка позволит жителям Тюменской слободы заезжать в район, минуя Московский и Червишевский тракты. О сроках строительства пока информации нет.

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#Технологии#Тюмень#Дороги#Благоустройство#Светофоры#Дмитрий Балобанов
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