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У ГАЗели оторвало колеса: в Тюмени произошла массовая авария

У ГАЗели оторвало колеса: в Тюмени произошла массовая авария

13 ноября 2023, 08:56
Фото: 2 ГИС
Километровая пробка образовалась в Тюмени на улице Щербакова, от Дружбы до Газовиков, из-за дорожно-транспортного происшествия.
Сюжет
ДТП
Фото: 2 ГИС

Во время движения у ГАЗели отлетели колеса. Детали попали в едущий в противоположном направлении автомобиль Toyota Land Cruiser и стоящую впереди ГАЗели машину.

О пострадавших не сообщается, официальные комментарии ГИБДД ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской госавтоинспекции назвали самый аварийный день недели в регионе. Им стала среда. Также в ГИБДД отметили, что чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят ближе к вечеру — в период с четырех часов дня до шести часов вечера.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Пробка
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