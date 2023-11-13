У ГАЗели оторвало колеса: в Тюмени произошла массовая авария

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской госавтоинспекции назвали самый аварийный день недели в регионе. Им стала среда. Также в ГИБДД отметили, что чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят ближе к вечеру — в период с четырех часов дня до шести часов вечера.