У ГАЗели оторвало колеса: в Тюмени произошла массовая авария

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Во время движения у ГАЗели отлетели колеса. Детали попали в едущий в противоположном направлении автомобиль Toyota Land Cruiser и стоящую впереди ГАЗели машину.
О пострадавших не сообщается, официальные комментарии ГИБДД ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской госавтоинспекции назвали самый аварийный день недели в регионе. Им стала среда. Также в ГИБДД отметили, что чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят ближе к вечеру — в период с четырех часов дня до шести часов вечера.