Тюменские врачи смогли вылечить онкобольную от пневмонии

Врачи сразу же приступили к борьбе с пневмонией, прежде чем вернуться к лечению лейкоза. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких с высоким содержанием кислорода. Ей также назначили агрессивную антибактериальную терапию и препараты, которые снижают воспаление. Рядом с кроватью был установлен аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Врачи боролись за жизнь пациентки целую неделю. Постепенно организм начал положительно отвечать на лечение.