Тюменские врачи смогли вылечить онкобольную от пневмонии

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Жительница Ишима страдала от острого лимфобластного лейкоза — опасного заболевания кроветворной системы. Благодаря проведенной терапии ей удалось достичь ремиссии, пишет «КП-Тюмень».
Однако, из-за пониженного иммунитета в результате лечения лейкоза, у женщины развилась пневмония. Она была госпитализирована в Ишиме с поражением 30% легочной ткани. Позднее, компьютерный томограф показал, что поражение охватило 100% области легких. В связи с этим, её перевезли в Тюмень.
Врачи сразу же приступили к борьбе с пневмонией, прежде чем вернуться к лечению лейкоза. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких с высоким содержанием кислорода. Ей также назначили агрессивную антибактериальную терапию и препараты, которые снижают воспаление. Рядом с кроватью был установлен аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Врачи боролись за жизнь пациентки целую неделю. Постепенно организм начал положительно отвечать на лечение.
Через месяц после успешной борьбы с пневмонией, женщина продолжила лечение лейкоза. Медики всегда стараются избегать употребления слов «чудо» или «волшебство». За каждым таким «чудом» стоит реальный профессионализм и направленная работа медицинского персонала, который неустанно трудится круглосуточно.